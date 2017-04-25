Парфенчиков рассчитывает на увеличение финансирования ФЦП развития Карелии

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на увеличение финансирования федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" из бюджета РФ. Ранее секретарь Совета безопасности РФ, председатель госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев отметил, что из-за недостаточного финансирования не реализуются многие мероприятия ФЦП.
"Безусловно, одной из главных задач правительства Карелии является реализация ФЦП развития республики до 2020 года. Я полностью поддерживаю позицию руководства государственной комиссии, что проблема недостаточного федерального финансирования ФЦП не позволяет решать задачи развития инфраструктуры республики, без которой невозможен стабильный экономический рост и выполнение социальных обязательств", - сказал Парфенчиков на заседании госкомиссии. "Мы рассчитываем на понимание и содействие в этом вопросе со стороны Министерства финансов Российской Федерации", - добавил он.
Планировалось, что с 2016 по 2020 годы на ФЦП из федерального бюджета будет выделяться по 3 млрд руб., но в 2016 году на эти цели в бюджете страны были заложены 200 млн руб., а на 2017 год - 169 млн руб.
Ранее сообщалось, что реализация программных мероприятий позволит Карелии к 2020 году создать 18 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, инвестиции в основной капитал, как предполагается, возрастут к уровню 2013 года в сопоставимых ценах в 1,5 раза. Также будет завершено строительство и реконструкция 64 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 16 мостов и другое.