Медведев поддержал предложение чаще присваивать региональным артистам почетные звания

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит губернаторам активнее выдвигать региональных деятелей культуры на присвоение им почетных званий.

Во время пленарного заседания народный артист России Сергей Безруков, в частности, выступил с предложением чаще присваивать региональным артистам почетные звания. Премьер признал, что почетные звания в творческой среде востребованы - и артистами, и режиссерами, и художниками, "причем чем дальше от Москвы, тем ценность этих званий выше".

"Я дам поручение губернаторам выходить с предложениями в Минкультуры для того, чтобы они не забывали своих патриархов и молодых артистов и других представителей творческих профессий, чтобы Министерство культуры оперативно принимало решение о присвоении почетных званий", - сказал Медведев.