Медведев призвал продолжать программу создания современных кинозалов в малых городах

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным продолжить программу создания современных кинозалов в малых городах. Об этом он заявил на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

Премьер отметил, что в последние годы в малых городах в рамках федеральной программы поддержки открываются современные кинозалы, куда "люди с удовольствием ходят". "До конца этого года появятся 437 кинозалов, в следующем году - еще 200", - сообщил он.

"Я думаю, что мы это программу поддержим, потому что это дает возможность смотреть киноленты в совершенно другом качестве. У малых городов на это часто нет денег, поэтому эту программу надо продолжить", - сказал премьер.