Впервые рожающие молодые мурманчанки получат выплаты и абонементы в филармонию и бассейн

МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области поддержат впервые рожающих молодых северянок денежными выплатами и льготами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В Мурманской области разработан комплекс мер по поддержке первых рождений. Комплекс включает шесть разделов: от мер по сохранению здоровья до информационной поддержки", - сказали в отделении партии.

По данным Министерства социального развития области, последние пять лет рост рождаемости в регионе шел за счет рождения третьих и последующих детей, родителей которых поддерживали федеральным и региональным материнским капиталом и рядом пособий. Это позволило в последние три года впервые с 1990-х годов выйти на естественный прирост населения. Однако при этом резко сократилось количество первых рождений, поэтому и был разработан комплекс мер по поддержке первых рождений для жительниц области в возрасте до 25 лет.

Комплексом предусмотрена ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (более 14 тыс. рублей). Кроме того, он предусматривает ряд льгот на популярные среди молодежи виды отдыха. В частности, предполагается предоставлять беременным абонементы в филармонию, после рождения ребенка - льготные абонементы в фитнес-центры и бассейны.