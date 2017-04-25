Путин назвал хорошим примером для других сел историко-культурный комплекс "Вятское"

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РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим примером для других сел создание историко-культурного комплекса в селе Вятское Ярославской области. О реализации этого проекта рассказал на встрече главы государства с представителями деловых кругов региона учредитель историко-культурного комплекса Олег Жаров, который также пригласил президента посетить это поселение.
"У нас на селе далеко не везде так, как в Вятском, но хорошо, что есть такие села, которые являются примером для многих других, для подражания, есть к чему стремиться", - сказал президент. На приглашение посетить данный историко-культурный комплекс глава государства ответил: "Спасибо большое, обязательно постараюсь!"
Село Вятское впервые упоминается в исторических источниках в 1502 году. В результате реализации проекта преобразования села оно превратилось в историко-культурный комплекс, на территории которого действуют более десятка музеев, целый ряд церквей. В 2015 году Вятское было включено в реестр самых красивых деревень России.
В 2012 году автор проекта реконструкции и преобразования села Вятское Олег Жаров, директор историко-культурного комплекса "Вятское" Елена Анкудинова и художник Николай Мухин были удостоены государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2011 год за вклад в возрождение и развитие традиционных культурных и исторических ценностей.