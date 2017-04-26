Петербург может вернуть жилищные сертификаты для многодетных семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Петербурга предлагает вернуть программу сертификатов для многодетных семей, стоящих на учете по улучшению жилищных условий. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания.

"Это социальная выплата, учитывающая разницу между тем, что имеет многодетная семья, и тем, что должно быть ей предоставлено по Социальному кодексу Санкт-Петербурга. Если депутаты поддержат, начнем их выдавать в 2018 году", - сказал губернатор.

Полтавченко не уточнил, какое финансирование потребуется на реализацию программы, добавив, что количество состоящих на жилищном учете многодетных семей растет, и к концу прошлого года достигло 3,6 тыс.

Губернатор сообщил и о создании "новых рычагов" для решения проблемы расселения коммунальных квартир, в которых в настоящее время проживают 78 тыс. семей в Петербурге. По его словам, в этом году власти города планируют снять ограничение по площади в 15 кв. м для жителей коммунальных квартир, решивших переехать в наемные дома социального использования. Соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание до конца весенней сессии.

В 2016 году в Петербурге было расселено 4,8 тыс. коммунальных квартир, а за пять последних лет ликвидировано около 30 тыс. коммуналок. В целом за прошлый год решен жилищный вопрос более 16 тыс. семей петербургских очередников, из них 9,6 тыс. воспользовались городскими жилищными программами.