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Петербург может вернуть жилищные сертификаты для многодетных семей

В стране
26 апреля, 12:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Если депутаты Заксобрания поддержат инициативу, выдача сертификатов начнется в 2018 году
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Петербурга предлагает вернуть программу сертификатов для многодетных семей, стоящих на учете по улучшению жилищных условий. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания.

"Это социальная выплата, учитывающая разницу между тем, что имеет многодетная семья, и тем, что должно быть ей предоставлено по Социальному кодексу Санкт-Петербурга. Если депутаты поддержат, начнем их выдавать в 2018 году", - сказал губернатор.

Полтавченко не уточнил, какое финансирование потребуется на реализацию программы, добавив, что количество состоящих на жилищном учете многодетных семей растет, и к концу прошлого года достигло 3,6 тыс.

Губернатор сообщил и о создании "новых рычагов" для решения проблемы расселения коммунальных квартир, в которых в настоящее время проживают 78 тыс. семей в Петербурге. По его словам, в этом году власти города планируют снять ограничение по площади в 15 кв. м для жителей коммунальных квартир, решивших переехать в наемные дома социального использования. Соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание до конца весенней сессии.

В 2016 году в Петербурге было расселено 4,8 тыс. коммунальных квартир, а за пять последних лет ликвидировано около 30 тыс. коммуналок. В целом за прошлый год решен жилищный вопрос более 16 тыс. семей петербургских очередников, из них 9,6 тыс. воспользовались городскими жилищными программами.

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