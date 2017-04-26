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Деятели культуры России и Франции примут участие в фестивале "Мода на русское" в Орле

В стране
26 апреля, 17:31 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 26, апреля. /ТАСС
В рамках фестиваля, посвященного Ивану Тургеневу, также пройдет межрегиональный конкурс "Тургеневская девушка"
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ОРЕЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Деятели культуры России и Франции примут участие в фестивале "Мода на русское", который впервые пройдет с 26 по 27 мая в городе Орле и будет посвящен русскому писателю Ивану Тургеневу. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор орловского регионального общественного фонда "Культурное движение" - организатора данного мероприятия - Елена Шаренкова, фестиваль проводится на президентский грант и соберет несколько тысяч горожан.

"Ранее аналогов фестиваля "Мода на русское" в Орле не проводилось. Это международное событие в области культуры, посвященное 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, которое будет отмечаться в 2018 году. Мероприятие организуется на средства президентского гранта - 1,5 млн рублей. В фестивале примут участие деятели культуры Франции и России", - пояснила Шаренкова.

По ее словам, цель данного фестиваля - попытка взглянуть на Тургенева ни как на литератора, а как на популяризатора русской культуры за рубежом. "Это уже общепризнанный факт, что Тургенев был общественным деятелем, дипломатом и именно он внес в Европе моду на русское. Поэтому наш фестиваль так и называется "Мода на русское", как дань уважения общественной деятельности известного русского писателя", - подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках фестиваля пройдут концерты симфонических оркестров, театральные постановки, выступят музыкальные коллективы в стилистике XVIII-XIX века. "Также состоятся публичные лекции французских десятилетий культуры, которые расскажут о переплетении французской и русской культур тургеневских времен", - отметила Шаренкова.

По ее словам, в рамках фестиваля состоится межрегиональный конкурс "Тургеневская девушка", в котором примут участие жительницы Центрального федерального округа. "Это не конкурс красоты, а попытка показать культурное, тургеневское богатство современных девушек. Акцент в конкурсе будет сделан не на внешних данных конкурсанток, а на их духовной красоте. Оценивать конкурс будут 11 деятелей культуры", - подчеркнула Шаренкова.

Фонд "Культурное движение" создан для создания и реализации культурных проектов в Орле и Орловской области. Его мероприятия проходят при поддержке правительства региона.

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