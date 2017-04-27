"Возвращение староверов": как предлагают изменить программу переселения соотечественников

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, нуждается в серьезной доработке и включении в нее специального раздела, посвященного адаптации старообрядцев из разных стран к российским реалиям. К таким выводам пришли эксперты международного круглого стола "Возвращение староверов на Дальний Восток" в Москве.

"Относительно программы переселения соотечественников: да, она несовершенна, ее нужно совершенствовать. Вполне заслуживает внимания, на мой взгляд, отработка вопроса о разделе этой программы переселения старообрядцев, чтоб он был как раздел свой — прицельный, понимающий особенности, с особыми мерами", — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), в 2016 году по программе переселились на Дальний Восток почти 8 тысяч соотечественников, в 2017 году ожидается возвращение еще около 3,5 тысячи человек.

Правовой ликбез

Для участников программы переселения предусмотрено ускоренное получение российского гражданства, выплата подъемных — 240 тыс. рублей и 120 тыс. на каждого члена семьи, им возмещают затраты на проезд и провоз багажа и транспорта к новому месту жительства. Если нет работы, на новом месте им выплачивают пособие по безработице. Также предусмотрены бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание.

В то же время, как отмечает профессор отдела этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнологии народов Дальнего Востока ДВО РАН Юлия Аргудяева, переселенцы не обладают юридическими и правовыми знаниями, поэтому не обращаются за предусмотренными для них преференциями.

"Учитывая слабое знание старообрядцами действующего российского законодательства и незнание ими многих реалий российской действительности желательно <…>создание в Приморском крае информационного консультативного центра, куда вошли бы специалисты по этическим и конфессиональным проблемам и традициям, юристы, соцработники, специалисты сельского хозяйства и другие специалисты", — отметила Аргудяева, добавив, что это способствует ознакомлению старообрядцев-переселенцев с особенностями этно-культурной современной жизни и позволит разъяснить им их права и обязанности.

Трудности перевода

Чтобы старообрядцы из зарубежных стран могли не только переселяться на Дальний Восток, но и без труда наладить свой быт на территориях действия программы по переселению, необходимо соблюдение нескольких условий, считает директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин. Прежде всего необходимо информировать граждан, собирающихся переехать на Дальний Восток, о проблемах, с которыми они могут столкнуться. Не менее важно, по мнению Москвина, оказывать переселенцам поддержку на всех уровнях власти, начиная от муниципалитета и заканчивая федеральным центром.

"То, что старообрядцы хотят переселится в Россию, мы уже об этом говорили. То, что они нужны России, все прекрасно понимают. Почему? — потому что это настоящие русские люди, это труженики, которые могут работать очень эффективно и которые, главное, верят в Россию и любят Россию", — отметил эксперт.

Причиной всех основных проблем, с которыми сталкиваются старообрядцы, переехавшие в Россию, является несовершенство госпрограммы по переселению, убежден общественный деятель, координатор ООО "Экогруппа "Тайга" Федор Крониковский. "Основной причиной возникновения проблемных ситуаций, на мой взгляд, стало незнание принимающей стороной специфики, традиций жизненного уклада <…> староверов, их уровня грамотности, профессиональных возможностей, предпочтения селиться в уединенных местах. Такие специфические вопросы по адаптации людей к реалиям нашей жизни в действующей программе не учтены", — сказал он.

Конкретные меры

Для решения обозначенных проблем и ускорения процесса освоения староверами-переселенцами российских территорий Юлия Аргудяева предлагает дополнить государственную программу несколькими пунктами. Прежде всего, важно обеспечить таких граждан землей, что позволит сформировать крепкие фермерские хозяйства и обеспечить им источник заработка.

Также для ускорения адаптации необходимо предусмотреть возможность выплат единовременных или постоянных пособий многодетным семьям старообрядцев — в большинстве семей переселенцев три и более ребенка. Кроме того, Аргудяева предлагает освободить старообрядческие общины хотя бы на пять лет от уплаты земельного налога и предоставить им возможность получения льготных беспроцентных кредитов на строительство жилья, объектов сельхозназначения, а также закупку инвентаря и транспортных средств.

Как отметила Аргудяева, при разработке дополнительных мер поддержки старообрядцев важно использовать комплексный подход. "На наш взгляд, необходима переработка или доработка программы по переселению соотечественников, так как ее разработчики не знали особенностей исторического, этнического развития представителей тех народов <…> которые переселяются в Россию. При ее разработке надо привлекать специалистов-этнографов, религиоведов — всех тех, кто знает особенности традиционной культуры и занятий того или иного этноса, его истории, в том числе его Родины и истории миграции представителей этноса", — отметила представитель ДВО РАН.

В завершение встречи Галушка обратился к главе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентину Тимакову с просьбой разработать перечень мер поддержки старообрядцев в освоении дальневосточных территорий.

"Подготовим план мероприятий, дорожную карту содействия старообрядцам в жизни на Дальнем Востоке, причем как тем, кто за рубежом проживает, так и тем, кто в разных регионах России проживает и захочет уехать на Дальний Восток", — резюмировал глава министерства.