Орловская область внедрила новый механизм господдержки - специальный инвестконтракт

ОРЕЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Орловской области успешно внедрило новый механизм господдержки бизнеса - специальный инвестиционный контракт, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Заработал новый механизм государственной поддержки - специальный инвестиционный контракт. Для реализации данного механизма разработаны соответствующие правила. Первый специальный инвестиционный контракт был подписан на инвестиционном форуме в Сочи с Минпромторгом России и группой ГМС о создании производства насосов по программе импортозамещения. Это механизм успешно внедрен в Орловской области", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас в Орловской области вносятся изменения в региональные законы "О государственной поддержке инвестиционной деятельности" и "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность" для приведения в соответствие федеральному законодательству в связи со вступившими в силу изменениями Налогового кодекса РФ.

"К настоящему моменту в реестр инвестиционных проектов Орловской области для получения льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций включен 31 инвестиционный проект", - отметили в пресс-службе.

Для улучшения инвестклимата в регионе местные власти предложили совершенствование мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе налоговых преференций, увеличить количество производственных площадок, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов и определить возможности насыщения предлагаемых площадок объектами инфраструктуры и другое.

"По итогам 2016 года по Орловской области доля инвестиций в ВРП в 2016 году составила 22,7%, что превышает среднероссийский показатель, уровень которого составляет 20,3%. При этом уже не первый год наблюдается структурный сдвиг по увеличению в объеме инвестиций собственных средств организаций, доля которых в 2016 году составила 57,2%, что на 4% больше аналогичного показателя 2015 года. Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2016 году были освоены в сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 5,5 млрд рублей, транспорт и связь - 5,3 млрд рублей, обрабатывающие производства - 3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

По словам губернатора Вадима Потомского, в 2017 году объем инвестиций в промышленный сектор экономики должен составить около 7 млрд рублей. "Основные средства вкладывает десяток крупнейших предприятий: "Керама Марацци", "Ливгидромаш", "Ростелеком", Сталепрокатный завод и так далее. На развитие экономики и социальной сферы области за 2016 год использовано 48 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в действующих ценах соответствует уровню 2015 года. Орловская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и заняла 13 строчку рейтинга, улучшив показатель 2015 года на 14 пунктов", - рассказал корреспонденту ТАСС Потомский.