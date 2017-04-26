Российский Этнографический музей показал в Петербурге результаты исследований Шпицбергена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Российский Этнографический музей (РЭМ) представил публике результаты работы экспедиции на Шпицберген, которая изучала особенности освоения этой земли и создания ее культурного ландшафта, формировавшегося под влиянием нескольких национальностей - поморов, голландцев, норвежцев и шведов. Для посетителей в среду здесь начала работать выставка фотографий, сделанных в 2015 году совместной экспедицией музея и Санкт-Петербургского Государственного университета.

"Это часть музейного проекта "Разная земля", который рассказывает об освоении полярных пространств человеком и о том, как люди своей хозяйственной деятельностью, обрядами и восприятием окружающего мира создавали культурный ландшафт", - рассказал ТАСС руководитель отдела Российского Этнографического музея Дмитрий Баранов.

"С точки зрения антропологии Шпицберген - это интереснейший объект для показа, поскольку именно здесь проявляются скрытые возможности культуры, ее гибкость и устойчивость, позволяющие человеку не просто выжить в малопригодных для жизни условиях, но и сделать саму Арктику частью своего культурного пространства", - добавил он.

Представленные на выставке 60 фотографий были сделаны учеными в ходе исследований в столице Шпицбергена - Лонгйире, в российских шахтерских поселках Баренцбурге, Груманте и Пирамиде, поселке, который в советские времена называли "витриной социализма" - здесь располагается самый северный в мире бассейн, дом культуры и бюст Ленина.

Выставка раскрывает особенности жизни на Шпицбергене - такие как запрет рожать и хоронить людей, проводить археологические раскопки, а также его необычный правовой статус и природные особенности, в том числе воздух, в котором артефакты "консервируются" и не разрушаются.

"Шпицберген и вообще Арктика - это территория контрастов, существовавших в представлениях разных народов, - отметил Баранов. - Например, для российских старообрядцев это рай, земля обетованная, где они строили свои скиты, для других народов - место обитания дьявола, территория, требующая от человека напряжения всех его сил".

Экспедиция: дать выговориться

Ежегодно РЭМ направляет несколько экспедиций для изучения культуры и традиционных практик народов Арктики, они работают на Русском Севере, и на севере Урала, Сибири, на Дальнем Востоке, а также на Кольском полуострове в местах проживания саамов. Интерес к исследованию коренных народов российской Арктики проявляют и зарубежные ученые, например, финны и японцы.

"В экспедициях исследователи проводят интервью с представителями коренного населения, в которых главное - дать им высказаться, поэтому поток речи не прерывается, чтобы не искажать его исследовательскими интерпретациями, - рассказал Баранов. - Их речи, голоса - это важно, а информация, которую несет фольклор, подчас может быть не менее точна, чем научные данные, поэтому в изучении этнографии Арктики сейчас много прикладного".

Правила арктической игры

"Для Арктики характерна контрастность стереотипов, близость к природе, все это привлекает этнографов, - сказал ученый. - Это место, которое показывает, кто ты есть на самом деле, и здесь особенно ярко проявляются правила игры, которую человек ведет с природой. Например, кочевой образ жизни некоторых народов Севера - это не склонность к путешествиям, а передвижение, вызванное необходимостью выжить".

Этнографы подчеркивают, что особенностью арктических культур является близость человека и природы и основанная на ней стрессоустойчивость.

"Люди Арктики не боятся глобального потепления, так как их жизнь во многом ориентирована на предков, их традиции, и они верят, что если соблюдать эти традиции, то все будет хорошо, - отметил Баранов. - Они более устойчивы к стрессу, чем жители южных широт, у них другое отношение к жизни и смерти, потому что в условиях Севера грань между жизнью и смертью постоянно стирается, и смерть для них не табуирована, как, например, в европейских культурах, а является частью жизни".

Разные картины мира

Ученые, изучающие этнографию народов Арктики, констатируют, что каждое из существующих в этом регионе культурных пространств уникально, и коренные народы Арктики имеют собственные, не сравнимые с другими, представления об окружающем мире и отношение к природе не как к неодушевленному объекту, а как к субъекту, партнеру, с которым нужно договариваться.

"Удивительно разнообразие способов освоения мира и его обживания людьми, представленное в культурах разных народов Арктики - саамов, чукчей, ненцев и других, - сказал Баранов. - Кто-то кочует на оленях, кто-то постоянно живет на берегу и ждет добычи у моря, то и другое совершенно разные картины мира, его модели. Арктика показывает, что культуру нельзя описывать с точки зрения обычной прагматики, которая характерна для современной цивилизации, что основы существования человека очень хрупкие".

То, что в арктических культурах тесно соединены мир людей и мир природы, обусловило, по мнению ученых, появление шаманов. "Грань между двумя этими мирами в представлении народов Арктики постоянно нарушается, и этим обусловлено появление шаманской культуры, потому что шаманы - это люди, способные перейти эту грань, сделать шаг в другой мир и вернуться обратно", - добавил ученый.

Туризм как шанс для этнографии

Этнографы считают, что современное освоение Арктики и особенно развитие арктического туризма дают коренным народам новый шанс к выживанию и возрождению традиционных практик, в том числе тех, которые в недавнем прошлом оказались на грани исчезновения.

"Хотя есть и исчезающие черты быта, в последнее время наблюдается возвращение традиционных практик - например, выращивание оленей, которое возрождается под влиянием современного спроса на оленину, - отметил Баранов. - Востребованность традиционных практик обеспечивает выживание коренных народов, арктический туризм и связанные с ним проекты - этнодеревни, развитие промыслов становятся шансом для коренных народов Арктики, для них это способ выживания и одновременно взаимодействия с цивилизацией".

При этом ученые уверены, что контакты с современной цивилизацией не создают угрозы для традиционной культуры народов Арктики.

"Если в их быт проникают такие вещи, как телевидение, Интернет, технологические новинки, те же гаджеты - они не разрушают традиционную мифологию, а дополняют ее", - сказал Баранов.

Российский этнографический музей входит в число наиболее авторитетных, всемирно значимых этнографических музейно-научных учреждений мира. Его собрание насчитывает 570 тысяч этнографических памятников, относящихся к культуре более чем 157 многочисленных и малых народов, населявших территорию Российской империи начиная с XVIII века.