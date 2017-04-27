Таяние подводной мерзлоты в Арктике может привести к климатической катастрофе

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН в 2017 году планирует провести три экспедиции в Арктику, во время которых ученые намерены исследовать проблему деградации подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа. Ее таяние ведет к высвобождению гигантского количества метана и способно повлиять на климатическую карту планеты, сообщает ДВО РАН.
"Ежегодный выброс метана в арктическом регионе как минимум соизмерим с эмиссией этого газа из всех морей Мирового океана. Предполагается, что при сохранении современных темпов протаивания подводной мерзлоты, сопровождающегося массированным поступлением метана в атмосферу, может произойти еще более мощный выброс. Он способен привести к трудно предсказуемым климатическим последствиям, не исключая и сценарий климатической катастрофы", - цитируют в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории арктических исследований ТОИ ДВО РАН Олега Дударева.
Впервые мощные газовые струи, на 66 - 70% состоящие из метана, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых. Только на участке дна площадью в один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности именуемых мегасипом. По перфорированным каналам газ через толщу многолетней мерзлоты поступает к поверхности, при глубинах моря 50 - 70 метров он не успевает раствориться и поэтому большей частью поступает в приводную атмосферу. "Над арктическим шельфом формируется область аномально высокого содержания метана, в несколько раз превышающего среднепланетарное значение. Другой мегасип обнаружен на шельфе Восточно-Сибирского моря", - цитирует ДВО РАН слова Дударева.
Результаты экспедиционных наблюдений 2012, 2014 и 2016 годов показали, что интенсивность выделения метана со дна в зонах мегасипов пока устойчиво возрастает, а некоторые факелы в диаметре достигают сотен метров.
"Помимо климатических последствий в далеком будущем они представляют угрозу и сегодня. Как правило, они расположены в пределах лицензионных участков разработчиков углеводородных месторождений арктического шельфа. А это означает возможные проблемы с организацией и безопасной эксплуатацией месторождений. Например, на участках деградации многолетней мерзлоты в результате ее протаивания образуются просадочные термокарстовые котловины", - отмечает ДВО РАН.