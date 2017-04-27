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Спасенную в Приморье тигрицу выпустят на волю в Еврейской автономии

В стране
27 апреля, 5:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

За передвижениями животного специалисты будут следить с помощью ошейника с GPS-модулем

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных выпустят спасенную в Приморье тигрицу Филиппу в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области. Чтобы доставить животное на новое место жительства, потребуется преодолеть на автомобиле более 2 тыс. км, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"28 апреля в Центре реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевке тигрица Филиппа будет иммобилизована и помещена в клетку. После того, как хищница придет в себя, клетку погрузят в автомобиль, который отправится в ЕАО. 29 апреля она будет перегружена в транспортное средство высокой проходимости и доставлена на территорию заказника "Дичун", - говорится в сообщении.

Место жительства для молодой тигрицы было выбрано после детального изучения. На этой местности уже сошел снег, а лесные тропы стали доступны большинству копытных. Благодаря этому молодая хищница сможет самостоятельно добывать себе пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям. За передвижениями Филиппы специалисты будут следить через надетый на нее специальный ошейник с GPS-модулем.

Тигрицу нашли в декабре 2015 года в районе села Филипповка в Хасанском районе на юго-западе Приморья. Оставшийся без матери 4-месячный тигренок забрел в село, где его едва не растерзала домашняя собака. Хозяин подворья сообщил о случившемся в дирекцию парка, сотрудники которого немедленно доставили тигренка в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевке, где юная хищница быстро пошла на поправку. Чтобы отметить поступок жителя села Филипповка, было решено предоставить им право дать имя тигренку.

В центре тигрицу в течение 14 месяцев обучали по специальной программе охоте. Специалисты считают, что она полностью овладела необходимыми навыками и может жить в дикой природе.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета этого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев. В Еврейской автономии сейчас обитают семь тигров, причем четыре - воспитанники центра реабилитации и реинтродукции в Приморье, которые были выпущены в дикую природу в 2014 году.

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