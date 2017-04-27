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На плато Путорана за полгода снимут фильм о природе Таймыра

В стране
27 апреля, 7:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, апреля. /ТАСС

В состав экспедиции вошли ученые-географы Василий Сарана и Иван Кобиляков

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КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Члены экспедиции на плато Путорана в Красноярском крае снимут документальный фильм о жизни заполярной природы. Об этом ТАСС сообщили в ФГБУ "Заповедники Таймыра".

"После нескольких месяцев подготовки стартовала экспедиция на плато Путорана. Она продлится не менее полугода и может стать одной из самых продолжительных в истории заповедников. Планируется снять документальный фильм о жизни заполярной природы с весны по осень", - сообщили в "Заповедниках Таймыра".

В составе экспедиции ученые-географы Василий Сарана и Иван Кобиляков. Одной из целей похода является завершение научных работ, начатых ранее. Одна из тем - изменение путей миграции дикого северного оленя.

Плато Путорана в Красноярском крае - единственное место в мире, где обитает путоранский снежный баран. Он занесен в Красные книги России и Красноярского края. Эти животные приспособлены к экстремальным условиям жизни. Основной угрозой для него являются браконьеры. Для защиты толсторогов в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский".

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