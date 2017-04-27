Любительский лов байкальского омуля останется разрешен, но с ограничениями

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Любительский лов байкальского омуля останется разрешен с некоторыми ограничениями по его объемам и орудиям, промышленный - будет запрещен полностью. Об этом заявил ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, который принимает участие в международной выставке морепродуктов "SeaFoodExpo - 2017" в Брюсселе.

"Мы уже сейчас вносим изменения в правила рыболовства и в ближайшее время этот приказ будет зарегистрирован Минюстом. При этом любительское рыболовство, в том числе для коренных малочисленных народов Севера будет сохранено с определенными ограничениями, которые мы вводим и по орудиям лова, и по объемам добычи", - сказал он.

Обсуждение этого проекта началось еще в прошлом году в рамках мер по спасению быстро сокращающейся популяции омуля. Изначально предполагалось, что запрет будет полным, однако в процессе доработки этого постановления с экспертами и учеными ряд его положений был смягчен.

В начале 2016 года Байкальский филиал Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства опубликовал результаты своего исследования, согласно которому, в 2015 году на нерест в реки бассейна Байкала зашло около 2 млн рыб, тогда как среднее значение по многолетним наблюдениям - 4,3 млн. Впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тыс. тонн, к 2012-2014 годам - до 15 тыс. тонн, в 2014 году показатель составил 13,2 тыс. тонн. По итогам 2015 года биомассу омуля можно оценить на уровне 10 тыс. тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет.

Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально. После той меры численность популяции восстановилась и на протяжении более чем двух десятилетий соответствовала норме.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых.