Минприроды сократило проект развития Байкала до одной экологической составляющей

ИРКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Минприроды РФ кардинально изменило паспорт приоритетного проекта "Байкал: великое озеро великой страны" (БВОВС), исключив из него все блоки по социально-экономическому развитию территории, сообщил ТАСС начальник управления Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Денис Ершов.

Паспорт проекта был подготовлен специалистами АЦ, представителями правительства Иркутской области и Бурятии, а также различных ведомств и широкого круга экспертов и представлен в Минприроды.

"В свою очередь, министерство направило проект паспорта в аппарат правительства РФ и совет президента по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также во все заинтересованные ведомства для согласования и получения замечаний. Документ был направлен во все эти структуры в несколько ином виде - все предложения по формированию бизнес-климата, организации туризма на Байкале и созданию соответствующей инфраструктуры из него были исключены", - сказал он.

Ершов напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу подготовить социально-экономический экологоориентированный проект развития Байкальской природной территории на принципах устойчивого развития.

Предполагалось, что он заменит действующую федеральную программу по охране озера Байкал, которая была ранее признана неэффективной, однако в предложенной Минприроды версии новый проект фактически является ее клоном, отмечает он. По прогнозам эксперта АЦ, паспорт проекта получит негативный отзыв и будет оправлен на доработку.

"Надеемся, что второй вариант будет больше соответствовать формату приоритетного проекта, который призван объединить наиболее эффективные меры разных госпрограмм. В окончательном виде документ должен быть принят к 1 июля 2017 года", - добавил он.

Дешево, но не сердито

По словам эксперта, сведение документа исключительно до экологической составляющей позволит сэкономить бюджетные средства, но только в среднесрочной перспективе, и не решит коренным образом самих экологических проблем Байкала, которые во многом связаны с организацией туристического потока (сейчас при серьезном увеличении он все еще имеет стихийный характер).

"Комплексное развитие Байкальской природной территории (БПТ) как раз может показать пример того, как развитие туризма и предпринимательства генерирует средства на природоохранные мероприятия. Это мировой опыт, подтвержденный десятилетиями - в местах, где проживает население и которые посещают туристы, заниматься вопросами экологии в отрыве от экономики просто невозможно. Вешать все расходы исключительно на бюджет - это "вчерашний день", но для того, чтобы система государственно-частного партнерства все-таки заработала, в этом направлении государство должно создать определенные условия, которые и были прописаны в проекте", - пояснил Ершов.

Именно комплексный подход к приоритетному проекту был поддержан профильным комитетом на недавнем заседании в Госдуме, рекомендовавшем придерживать его "не только на этапе представлении проекта в правительство РФ, но и на этапе реализации", говорится в резолюции (имеется в распоряжении ТАСС).

"Уникальный", но не "великий"

Минприроды РФ радикальным образом изменило не только содержание, но название проекта.

В нынешнем виде документ (имеется в распоряжении ТАСС) озаглавлен как "Уникальный Байкал".

В нем остаются статьи по предотвращению загрязнения БПТ (около 93 млрд рублей, включая 9 млрд внебюджетных источников и 13,2 млрд - от регионов, остальное - федеральный бюджет), восстановлению биоразнообразия Байкала (42,6 млрд рублей, в том числе по 5 млрд рублей - за счет субъектов РФ и из внебюджетных источников), ликвидации накопленного вреда (48,7 млрд рублей; пропорции по софинансированию не указаны), исследованию и мониторингу Байкала (2,4 млрд рублей из федерального бюджета).

Из проекта исчезли меры по улучшению бизнес-климата в окрестностях Байкала, перечень планируемых к реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), перечень опорных зон для развития, проекты по "зеленой экономике", планы по развитию транспортной инфраструктуры (включая строительство нового аэропорта Иркутск и создание сети портов и причалов на Байкале) и развитию туризма.

Экологичность турпотоков

Наиболее значимым с экологической точки зрения в паспорте проекта был раздел об управлении туристическими потоками, отметил член рабочей группы по проекту БВОВС, директор туроператора "Байкалов" Анатолий Казакевич.

"Мы долго изучали турпоток, и пришли к тому, что его нужно локализовать недалеко от аэропорта Иркутска и постараться сделать так, чтоб турист в течение всего тура проехал как можно меньше километров. Это дает экономию средств, делая продукт более конкурентоспособным, и снижает экологическую нагрузку. Стратегическая задача - сделать так, чтобы на особо охраняемых территориях люди находились как можно меньше. Основной поток нужно пускать там, где есть асфальт, там где его нет, нужно создавать маршруты, но не инфраструктуру", - пояснил Казакевич ТАСС.

По его словам, основываясь на этом принципе, эксперты выделили семь основных маршрутов на Байкале, которые, в том числе, работали бы на объединении территорий побережья, относящихся к разным субъектам - Бурятии и Иркутской области. "Сейчас многие правила нахождения на ООПТ не соблюдаются. Одним надзором "кнутом" этого не реализовать. Туристов необходимо куда-то направить, но направляются они не штрафами и регламентами, а инфраструктурой", - добавил эксперт.

По его словам, основным преимуществом нового госпроекта в том виде, в котором он был предложен изначально, была опора на принципы устойчивого развития - баланс между экономикой, экологией и вовлечением в процесс развития территории местного населения.