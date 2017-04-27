Крупнейший производитель каучука в РФ снизил производство на 53%

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КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель каучука в России Казанский завод синтетического каучука в первом квартале 2017 года снизил объем производства на 53%. Об этом сообщил в четверг во время заседания совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" генеральный директор Рафинат Яруллин.
"По итогам первого квартала цифры действительно очень плохие - 47%. Ухудшились показатели работы площадки, снижена выручка и численность работников", - пояснил он, добавив, что причиной низкой загрузки мощностей стала высокая цена на бутадиен (предназначен для изготовления резинотехнических изделий - прим. ТАСС).
Согласно данным основных показателей предприятия, убыток от продаж за первый квартал составил 65,5 млн рублей. Сейчас здесь работает 805 человек.
По словам главы республики Рустама Минниханова, проблемы завода связаны с ситуацией, которая сложилась с татарстанскими банками. "Надо как-то найти форму работы. Надо, чтобы предприятие работало", - добавил он.
Руководитель Ассоциации банков Татарстана Людмила Китайцева ранее сообщала ТАСС, что Казанский завод синтетического каучука связан со Спуртбанком, который 21 апреля полностью приостановил выдачу наличных физическим лицам. Банк начал испытывать проблемы с ликвидностью на фоне информационных атак в отношении него. За 1-й квартал 2017 года банк был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд рублей - около трети всех заемных средств - из-за слухов о проблемах в местных банках на фоне отзыва лицензий у ряда из них.
Казанский завод синтетического каучука основан в 1936 году. Он является одним из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России.