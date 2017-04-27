Школьники Поморья напишут "Живую летопись" региона

АРХАНГЕЛЬСК, 27 апреля. /ТАСС/. Школьники Архангельской области смогут издать собственные книги в рамках проекта "Живая летопись". Об этом в четверг журналистам сообщил организатор литературного проекта-конкурса, программный директор "Института книги" Александр Гаврилов.

"Школьники Архангельской области пишут творческие работы, настоящие рассказы или повести, мы попросили юных авторов ограничиться 20-35 тысячами знаков. Маленькую повесть об истории их семьи. (…) 50 лучших книг будут напечатаны за счет издательства Ridero", - сообщил Гаврилов.

В конкурсе предлагается принять участие школьникам с 6 по 11 класс. Каждому для помощи будет предложен опросник с вопросами о семейных традициях и реликвиях, на основе ответов юный автор сможет написать новеллу или рассказ об истории своей семьи в Архангельской области.

Поморье выбрано в качестве пилотной территории для проекта, который затем предполагается распространить и на другие регионы. Лучшие произведения отберут при помощи голосования в социальных сетях и отбора жюри. В его составе губернатор области Игорь Орлов, актриса Алиса Гребенщикова, актер Сергей Гармаш и телеведущая Тутта Ларсен.

Итоги будут подведены в сентябре, но еще к 1 июня организаторы надеются выбрать часть работ, которые будут представлены на книжном фестивале на Красной площади с 3 по 6 июня. Автор самой яркой работы отправится в "Артек", победители конкурса получат льготы при поступлении на гуманитарные факультеты Северного Арктического федерального университета. Все работы будут доступны для чтения в электронном виде.