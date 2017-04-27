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Воркута подготовит заявку на вступление в ТОР с 25 проектами на 1,6 млрд рублей

В стране
27 апреля, 20:40 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

По словам начальника управления экономики города Елены Галеевой, к концу 2018 года в Воркуте должны появиться как минимум 86 новых рабочих мест

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СЫКТЫВКАР, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация Воркуты в Республике Коми подготовит заявку на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. В программе развития города заявлено 25 инвестиционных проектов на общую сумму в 1,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в администрации Воркуты.

"Программа развития Воркуты предварительно утверждена для подготовки заявки на получение статуса ТОР, в нее включены 25 инвестиционных проектов на общую сумму в 1,6 млрд рублей, к концу 2018 года в Воркуте должны появиться как минимум 86 новых рабочих мест. Проекты касаются абсолютно всех сфер жизнедеятельности города", - сказала ТАСС начальник управления экономики Воркуты Елена Галеева.

В частности, отметила она, в документе значится расширение действующего производства угольных отходов в топливные брикеты компании "Северная Русь", добыча угля открытым способом в разрезе "Промежуточный", создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования, открытие производства по розливу воды, новых объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры, проект ПАО "Т Плюс" по модернизации воркутинских котельных и переводу их с угля на газ, тепличное производство, туристические проекты.

Заявлено много проектов в сфере благоустройства, создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями, ремонт и обновление социальных учреждений, открытие "электронной очереди" в поликлиниках, обновление парка "скорой помощи", отметила Елена Галеева. Градообразующее предприятие АО "Воркутауголь" упоминается в документе, но работает по собственной программе развития.

Одновременно с этим команда Воркуты проходит обучение, которое завершится к лету. Ранее сообщалось, что Воркута готова предложить как минимум 22 площадки потенциальным инвесторам.

Воркута - заполярный моногород с населением в 60-80 тыс. жителей, из которых около 7 тыс. заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - АО "Воркутауголь", основной потребитель воркутинского угля - Череповецкий металлургический комбинат.

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