В 2017 году во Владивостоке начнется создание Центра ядерной медицины

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Создание Центра ядерной медицины во Владивостоке начнется в этом году, заявил в рамках ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания Приморья губернатор Владимир Миклушевский.
"Были некоторые сложности с землями Министерства обороны на полуострове Саперный. Теперь эти сложности практически преодолены, и мы можем начать проектирование и строительство уже в этом году", - сказал глава региона.
Решение о создании центра было принято еще в 2014 году. Под строительство было решено выделить участок земли рядом с лабораторным корпусом Дальневосточного федерального университета на полуострове Саперный острова Русский. Проект осуществляется совместно с Росатомом и Роснано. Изначально предполагалось, что центр начнет работу в этом году.
Центр ядерной медицины займется лучевой и протонно-ионной терапией онкологических больных. В состав центра войдут подразделения биоиспытаний, передовых исследований и протонно-ионной терапии с оборудованием для позитронно- эмиссионной томографии, циклотроном, синхротроном. Предполагается, что большая часть оборудования будет российского производства.
В Приморье в настоящее время под наблюдением онкологов находятся более 30 тысяч человек. Ежегодно выявляется почти 10 тысяч новых случаев заболевания, примерно такое же количество пациентов умирает.