Прокуратура не получала заявлений о пропаже памятника Ивану Грозному в Александрове

ВЛАДИМИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. В прокуратуру не поступали заявления о пропаже памятника Ивану Грозному с постамента в городе Александрове Владимирской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 26 апреля скульптура была установлена на постаменте на берегу реки Серая, однако через час бронзовая фигура царя исчезла. Как выяснилось позже, памятник увезли сотрудники местной администрации из-за того, что власти не успевают благоустроить площадь, на которой планировалось установить монумент 29 апреля. Теперь скульптура хранится на территории муниципального предприятия "Госстройзаказчик". Автор монумента, скульптор Василий Селиванов сообщал, что якобы уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия местной администрации.

"В прокуратуру заявления по поводу памятника Грозному в Александрове не поступали. Подобных обращений не было и в полицию", - уточнила ТАСС старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Скульптор Селиванов также ранее рассказал журналистам, что установка памятника была временной "примеркой" монумента к постаменту.

Памятник, который никак не откроют

Ранее, 26 апреля, глава администрации Александровского района Игорь Першин сообщил ТАСС, что запланированное на 29 апреля открытие скульптуры переносится на неопределенный срок. При этом дата открытия монумента откладывается уже не в первый раз. Летом 2016 года местные власти сообщили прессе о намерении установить памятник в День народного единства 4 ноября 2016 года, однако за две недели до праздника стало известно, что из-за увеличения объемов работ по очистке реки Серая срок открытия переносится на пару недель. Через несколько дней представители администрации объявили о том, что памятник откроют весной 2017 года, и в конце марта была названа дата 27 апреля, а позже - 29 апреля.

Как сообщали в администрации района, фонд "Русский витязь", взявший на себя расходы по изготовлению памятника (более 5 млн рублей), пригласил на церемонию открытия монумента ряд высокопоставленных гостей и деятелей культуры, в числе которых были советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, народный артист России Александр Михайлов, мультипликатор Вячеслав Назарук.

Очистка реки Серая началась в конце лета 2016 года, из федерального и муниципального бюджетов на эти цели направлено 119 млн рублей, полностью работы планируется завершить в 2019 году. Как уточнила замглавы администрации района Елена Шульга, при выполнении работ реку пришлось углубить на полтора метра больше, чем планировалось.

В декабре 1564 года в Александровскую слободу переехал царь Иван Грозный (1530-1584 годы), город превратился в негласную столицу Руси. Покинул слободу Грозный в 1581 году. Как сообщалось ранее, памятник царю установят на берегу реки Серая, напротив его резиденции Александровская слобода. Первый в России памятник Грозному был открыт в Орле 14 октября 2016 года.