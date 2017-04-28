Губернатор: памятник Грозному в Александрове не открыли из-за неподготовленности парка

ВЛАДИМИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Дату открытия памятника Ивану Грозному в городе Александрове Владимирской области переносят по объективным причинам. Погода не позволила местным властям вовремя завершить благоустройство территории, где планируют установить монумент, сообщила в пятницу журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Там объективные обстоятельства. Они (местные власти - прим. ТАСС) чистили реку Серую, хотят сделать этот парк, они хотят парк благоустроить. Естественно, зимой это сделать было невозможно, и они его сейчас благоустраивают", - пояснила Орлова.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 26 апреля памятник Грозному был установлен на постаменте в Александрове, на берегу реки Серая, однако через час бронзовая фигура царя исчезла. Как выяснилось позже, памятник увезли сотрудники местной администрации из-за того, что власти не успевают благоустроить площадь, на которой планировалось установить монумент 29 апреля. Теперь скульптура хранится на территории муниципального предприятия "Госстройзаказчик".

Автор монумента, скульптор Василий Селиванов рассказал, что якобы уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия местной администрации. Однако в прокуратуре позже сообщили, что в ведомство не поступало никаких заявлений по поводу пропажи скульптуры.

Дата переносилась неоднократно

Открытие памятника Грозному в Александрове было намечено на 29 апреля, однако за несколько дней церемонию отменили. По словам главы администрации Александровского района Игоря Першина, причиной такого решения стал большой объем работ по благоустройству территории вокруг памятника, который власти не успевают выполнить к намеченному сроку.

При этом дата открытия монумента откладывается уже не в первый раз. Летом 2016 года местные власти сообщили прессе о намерении установить памятник 4 ноября 2016 года, однако за две недели до праздника стало известно, что из-за увеличения объемов работ по очистке реки Серая срок открытия переносится на пару недель. Через несколько дней власти объявили о том, что памятник откроют весной 2017 года, и в конце марта была названа дата 27 апреля, а позже - 29 апреля.

Как сообщали в администрации района, фонд "Русский витязь", взявший на себя расходы по изготовлению памятника (около 5 млн рублей) пригласил на мероприятие ряд высокопоставленных гостей и государственных деятелей, в числе которых были советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, народный артист России Александр Михайлов, мультипликатор Вячеслав Назарук.

Очистка реки началась в конце лета 2016 года, из федерального и муниципального бюджетов на эти цели направлено 119 млн рублей, полностью работы планируется завершить в 2019 году.

В декабре 1564 года в Александровскую слободу переехал царь Иван Грозный (1530-1584 годы), город превратился в негласную столицу Руси. Покинул слободу Грозный в 1581 году. Как сообщалось ранее, памятник Грозному установят на берегу реки Серой, напротив его резиденции Александровская слобода. Первый в России памятник царю был открыт в Орле 14 октября 2016 года.