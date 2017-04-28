Музей космонавтики Калуги пополнится макетом спускаемого аппарата из фильма "Время первых"

КАЛУГА, 28 апреля. /Корр. Алевтина Зубрилина/. Макет спускаемого аппарата КК "Восход-2", изготовленный специально для съемок фильма "Время первых" пополнит постоянную экспозицию нового музея космонавтики в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в музее.

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"Фонды музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского пополнятся новым экспонатом - полноразмерным макетом спускаемого аппарата КК "Восход-2", изготовленным для съемок фильма "Время первых". Сам экспонат войдет в постоянную экспозицию новой очереди музея", - сказали в музее. Спускаемый аппарат предназначен для спуска с орбиты искусственного спутника на поверхность Земли.

Сейчас в Калуге ведется строительство нового корпуса музея, он станет второй очередью существующего музея космонавтики им. К.Э. Циолковского. Закладка первого камня в строительство нового музея космонавтики состоялась 12 апреля 2014 года. Вторая очередь строительства предполагает возведение нового здания площадью 12,5 тыс. кв. м, это почти в четыре раза превышает площадь существующего здания музея. В новом здании будут размещены экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Открытие планируется в 2018 году.

Кинофильм "Время первых", где играют актеры Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк и другие, рассказывает про события 1960-х годов, когда СССР и США борются за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.