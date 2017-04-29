В регионах России пройдут субботники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Субботники пройдут сегодня в российских регионах, их участники приведут в порядок городские парки и сады, очистят от мусора берега рек, посадят деревья и поучаствуют в развлекательных программах, которые будут сопровождать акции по благоустройству.

Организаторы субботников активно использовали соцсети, чтобы пригласить неравнодушных жителей на уборку территорий. В Новокузнецке Кемеровской области большую популярность получил ролик "Кузню приберите". В его съемках участвовали глава города Сергей Кузнецов и работники коммунальных служб. К пятнице клип на YouTube просмотрели более 50 тысяч раз.

"Мы бы хотели привлечь внимание жителей нашего города не только к субботнику, а в принципе заострить проблему замусоривания: все мы хотим жить в чистом, красивом и уютном городе, но это невозможно без участия каждого", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В Санкт-Петербурге и других городах местные администрации создали специальные группы во "ВКонтакте", куда участники акции смогут выложить фотографии с субботника и поделиться впечатлениями. В Тульской области власти пытаются привлечь к субботнику активных пользователей социальных сетей, создав для этого специальный хэштег #субботник71 и призывают всех вышедших на уборку активно делиться фотографиями.

Погода корректирует график

Как отмечают организаторы, предварительно многие граждане выразили желание принять участие в акциях, но на число добровольных помощников может существенно повлиять погода.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, традиционный весенний субботник, запланированный на 29 апреля по всей стране, в большинстве регионов должен пройти при хорошей погоде. "Погодные условия вполне будут благоволить весеннему созидательному труду на открытом воздухе", - сказал собеседник агентства. В Центральной России в ночные часы возможны небольшие дожди, но уже с рассветом они полностью прекратятся и начнется столь ожидаемая всеми полноценная весна. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20 градусов и выше.

На северо-западе России погода будет гораздо хуже. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидаются сильные дожди. Неблагоприятные метеоусловия будут также в Калмыкии и Астраханской области - там синоптики прогнозируют пыльную бурю с ветром до 15-20 м/с. В Забайкалье и Иркутской области ожидается гроза. Ветрено и без осадков будет в Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтайском крае, в Кузбассе и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В ряде регионов Дальнего Востока погода совсем не будет благоволить проведению субботников. На западе и юге Якутии, а также на севере Курильской гряды и в Амурской области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Нарьян-Маре и на Ямале из-за снега и холодов субботники отложили на май.

Убрать мусор или снег

Для северных регионов актуальной остается проблема уборки снега. В Архангельске зимние осадки выпадают почти каждый день. В Поморье участники субботника должны будут вывезти снег и убрать мусор, который скрывался под ним. Для того чтобы заинтересовать жителей общегородским мероприятием, власти Архангельска организовали несколько интерактивных площадок. На Красной пристани на набережной Северной Двины в центре города стартует молодежный проект "Выходи во двор гулять!", для юных жителей Архангельска пройдут мастер-классы по танцам, катание на роликах и скейтбордах. Программы с играми и мастер-классами для горожан будут проходить в скверах и около культурных центров в разных округах города.

В этом году многие субъекты присоединились к ежегодной всероссийской акции "Зеленая весна", которая проходит при поддержке Совета Федерации, комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, крупных корпораций - ПАО "Газпром", госкорпорации "Росатом", ПАО "Новатэк" и ряда общественных и экологический организаций.

В Приморском крае в рамках "Зеленой весны" с 27 апреля волонтеры приступили к уборке мусора на самых популярных пляжах, начав с поселка Зарубино в Хасанском районе края, рассказали ТАСС в пресс-службе Приморского туристско-информационного центра. Песчаные пляжи юга Приморья пользуются большой популярностью у дальневосточников. В прошлом году с июня по сентябрь на них отдохнули более 1 млн человек. Акция продолжится в Приморье 29 апреля во всех 37 муниципалитетах края.

Во Владивостоке экологические субботники пройдут на территориях пяти памятников природы. Всего в ходе экологической акции планируется очистить от мусора 204 памятника природы в 32 муниципалитетах.

Мусор вывезут на лошадях

Некоторые регионы приступили к работам по благоустройству, не дожидаясь субботы. В Ульяновске с 28 апреля началась высадка деревьев в Саду Победы, эти работы продлятся до 9 мая. Парк фруктовых деревьев и кустарников разбили для проведения образовательных и исследовательских работ.

Основное мероприятие по благоустройству пройдет в Ульяновской области 29 апреля на территории экологического парка "Черное озеро". В нем примут участие общественные организации, студенты, волонтеры общества инвалидов и учащиеся конного клуба. Собранный мусор из центральной части парка будет вывезен на лошадях. Участники субботника отсортируют пластик и отправят его на переработку.

В Саратовской области 29 апреля планируется масштабный экологический субботник. На главной площади Саратова (Театральной) в течение дня всем будут раздавать саженцы сосны. "Все желающие совершенно бесплатно смогут получить двухлетние саженцы сосны обыкновенной, выращенные в лесных хозяйствах области, в неограниченном количестве. Таким образом, у каждого будет возможность не только принять участие в уборке города, но и посадить "свое" дерево, облагородить придомовую территорию или территорию рядом с офисом", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии региона.

В Пензе также пройдет несколько акций по посадке деревьев. В Ставропольском крае уборка пройдет в лесах, относящихся к особо охраняемым природным территориям, в прибрежных зонах. В Самаре планируют заняться очисткой и благоустройством природных территорий - берегов Волги и городских озер.

Чечня начала акции по благоустройству еще в марте. В преддверии туристического сезона улицы городов и районов были очищены от мусора, санитарные работы проведены на территориях, прилегающих к основным автомобильным трассам, в том числе лесном фонде. Всего в акциях по благоустройству в Чечне приняли участие более 400 тысяч человек.

В Карачаево-Черкесии на субботник 29 апреля ожидают около 40 тысяч жителей республики, в том числе молодежь, представителей органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений. Как сообщили ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов региона, в республике планируется убрать от мусора около 400 га. "Основное внимание в канун майских праздников будет уделено уборке общественных мест, территорий памятников участникам Великой Отечественной войны, а также скверов, лесопарковых и водоохранных зон", - сказали в ведомстве.

Благоустройство с историей

В Севастополе, Волгограде, Ленинградской области и других регионах в план Дня благоустройства включены памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, и воинские захоронения. "Традиционно накануне Дня Победы в Волгограде и во всех 33 сельских районах области проводится уборка на военно-мемориальных кладбищах, приводятся в порядок памятные места, братские могилы солдат, погибших в Сталинградской битве", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. Всего в Волгоградской области насчитывается более 200 памятных мест и воинских захоронений времен Сталинградской битвы.

В Севастополе очистят Парк Победы, Исторический бульвар, Арку на проспекте Победы, Малахов Курган, территорию у входа в музейный комплекс "35-я береговая батарея" в бухте Казачья.

Власти Ленинградской области задумали большой исторический субботник, который пройдет во всех муниципальных образованиях. Местные жители вместе с представителями комитетов администрации региона проведут работы по благоустройству самых знаковых для районов мест, связанных с ключевыми историческими событиями. Они приводят в порядок памятники, мемориальные комплексы, парки, детские площадки, зоны отдыха.

В Великом Новгороде горожан решили привлечь к уборке территории вдоль ограды старинных городских кладбищ, в скверах больниц, на полянах у карьеров, на откосах путепроводов, в парке "30 лет Октября" и у ручьев в черте города. Как пояснили в администрации города, силами энтузиастов накануне Первомая в порядок приводятся пустыри и территории неразграниченного пользования.

В Пскове в этот день от мусора будут очищать парки, скверы и зеленые зоны города, всего их будет 25. Участки расположены вдоль рек Великой, Мирожки и Псковы, возле монастырей и памятников.

Тематическая уборка

В городах, которые примут футбольный Кубок конфедераций в этом году и чемпионат мира - в следующем, уже начинают создавать клумбы и малые архитектурные формы на спортивную тематику. В Самаре в скверах и на перекрестках соорудят 35 ландшафтных фигур, часть которых будут посвящены футболу в связи с проведением в Самаре в следующем году игр ЧМ-2018. В Санкт-Петербурге горожане проведут уборку на Крестовском острове возле нового стадиона. В Татарстане субботник пройдет в парке Победы и возле стадиона "Казань-Арена".

В Курганской области на субботник вместе с губернатором Алексеем Кокориным выйдут хоккеисты и тренеры местного хоккейного клуба "Зауралье". "В ходе субботника губернатор и спортсмены высадят аллею из елей метровой высоты перед Ледовым дворцом. Аллее дадут название "Серебряная аллея "Зауралья", ее длина составит порядка 50-70 метров", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Карелии пройдет тематический субботник "В поисках пиратских сокровищ". Его организуют в парке Слюдяной фабрики, расположенном в центре Петрозаводска. Горожанам, которые соберут больше всего мусора, будет предложено пройти квест по поиску клада с помощью геометок.

В Нижнем Новгороде традиционный субботник решили превратить в "Нескучный", в парке культуры и отдыха "Дубки" пройдет массовая акция по приведению в порядок зеленой зоны. "Перед началом субботника ребята-участники разобьются на команды и получат мешки для сбора мусора с отличительными метками каждой команды, а также план своей зоны уборки. Таким образом, скучную уборку парка "Дубки", который представляет собой 17 гектаров дубравы естественного происхождения, организаторы превратят в увлекательный квест и соревнование между командами школьников и учащихся техникумов", - сообщили в пресс- службе администрации города.

Взрослые участники "Нескучного субботника" займутся организацией раздельного сбора мусора, отремонтируют и покрасят лавочки, повесят скворечники, которые в течение апреля делали на занятиях в детских садах.

Культурный субботник в Петербурге

Петербуржцев приглашают в этот день на уборку городских парков, берегов водоемов, а также посадку деревьев. "Нам предстоит посадить более 5 тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников, 400 тысяч первых цветов. А всего в этом году Северную столицу украсят почти 8 миллионов цветов", - написал губернатор Георгий Полтавченко в своем обращении к горожанам.

В Санкт-Петербурге определено более 750 участков, на которых жители могут принять участие в Дне благоустройства. Помимо обычных акций по уборке, в Северной столице пройдут музейные субботники на территории готовящегося к открытию Музея железных дорог России, где участники подготовят ретро- паровоз к дальнейшим восстановительным работам, и в Михайловском саду Русского музея.

Для желающих почистить газоны Русский музей подготовил насыщенную культурную программу с тематическими экскурсиями и рассказом об истории Михайловского сада, танцевальными и художественными мастер-классами, музыкальными выступлениями и викторинами.