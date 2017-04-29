На Амуре открылась речная навигация

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Навигация на реке Амур открылась 29 апреля для речных судов, первыми на линию вышли теплоходы, работающие на дачных маршрутах у Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Сегодня утром открылась навигация на Амуре у Хабаровска. Первыми на линию вышли теплоходы, работающие на дачных маршрутах", - рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, компания ЗАО "Амурские пассажирские перевозки" завершила плановый ремонт судов и подготовила их к выходу на маршруты, перевозчику будут компенсированы затраты из краевого (более 70 млн рублей) и городского (более 30 млн рублей) бюджетов.

Первого мая также стартуют пассажирские перевозки по линиям Хабаровск - Новокаменка и Хабаровск - Победа. У Комсомольска-на-Амуре навигация открывается с 10 мая, у Николаевска-на-Амуре - с 22 мая. Кроме того, скоростной маршрут Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре заработает с 25 мая.

В прошлом году речным транспортом было перевезено более 250 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что морская навигация маломерного флота на Дальнем Востоке открылась 15 апреля, за исключением самых северных районов. Это произошло на две недели раньше обычного срока(1 мая - прим. ТАСС) из-за аномально ранней весны. В северных районах Камчатки навигация маломерного флота начнется в обычные сроки - 1 мая.