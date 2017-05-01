Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полба от Пушкина, регата тримаранов и танцевальный флешмоб: регионы отмечают Первомай

В стране
1 мая, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Россиян, помимо традиционных митингов и шествий, ждали множество ярких, необычных событий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первомайское шествие в Симферополе

Первомайское шествие в Симферополе

© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первомай в России во многом утратил свою "трудовую" направленность, но остался массовым, любимым людьми праздником - это подтвердили мероприятия, прошедшие в самых разных регионах европейской части страны, от по-курортному теплых Крыма и Северного Кавказа до Мурманска, где еще идет снег.

Россиян, помимо традиционных митингов и шествий, ждали множество ярких, необычных событий: фестиваль кухонь народов Крыма, представивший полбу по рецепту Пушкина и татарскую пахлаву, регата тримаранов в Великом Новгороде, стаи выпущенных в небо голубей над Владикавказом, танцевальный флешмоб на берегу Волги и многие другие.

Слава труду и буги-вуги

Одними из главных приверженцев трудовых традиций оказались организаторы Первомая из Центрального федерального округа (ЦФО).

Смотрите также
Участники первомайского шествия в Екатеринбурге

Верблюд в Челябинске, морозы в Арктике и рекорд в Казани: Первомай от Сибири до Поволжья

Шествия по главным улицам областных центров, собравшие по несколько тысяч человек, по традиции прошли во всех регионах. В одном из самых густонаселенных городов ЦФО, Воронеже, в демонстрации приняли участие более 17 тыс. человек. Местное шествие организовали профсоюзы под девизом "За достойную работу, зарплату, жизнь". Авто- и мотолюбители, сохранив традиции, подошли к празднику креативно: на парковке одного из торговых центров транспорт выстроили в виде серпа и молота, а также надписи "1 мая" и звезды.

В Калуге состоялась торжественная церемония занесения фотографий заслуженных работников на городскую Доску почета. Лучших горожан таким образом поощряют уже более 10 лет, в этот раз на доске разместили 20 калужан, среди них педагоги, сотрудники заводов, инженеры, водители и представители других профессий. Вспомнили о трудовом статусе Первомая и в Белгороде: здесь при участии губернатора региона была торжественно открыта обновленная Аллея трудовой славы, где отметили трудовые еще 34 коллективов предприятий и 32 жителей региона.

В Костроме первомайская демонстрация совпала с открытием велосезона, и по улицам города не только прошли, но и проехали жители. В Ярославле организован танцевальный флешмоб - на всем протяжении набережной Волги коллективы и просто все желающие смогут исполнить буги-вуги, хип-хоп, вальс и национальные танцы.

Голуби над Владикавказом

Первомай подарил жителям Северного Кавказа по-летнему жаркую погоду. Самый массовый митинг собрал в столице Чеченской республики (ЧР) более 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. "В Грозном состоялся митинг, приуроченный ко Дню международной солидарности трудящихся. Он прошел под лозунгом "За достойную работу, зарплату, жизнь".

Митинг-концерт, посвященный празднованию Дня весны и труда, прошел в Махачкале. Участие в нем принял глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, отметивший, что все большее количество дагестанцев присоединяется к работе по развитию республики. "По итогам 2016 года по индексу промышленного развития Дагестан оказался на первом месте в РФ. Это означает, что мы ориентированы на труд и есть необходимость в создании новых заводов, фабрик, рабочих мест с достойной заработной платой", - подчеркнул глава региона.

В шествии во Владикавказе, как и в ингушском городе Назрани, участвовали 7 тыс. человек. Завершилось мероприятие в североосетинской столице митингом, после которого в небо выпустили десятки голубей.

Первомай на Северном Кавказе имел и явную спортивную направленность. Около 350 человек участвуют в фестивале экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2017, который стартовал в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила ТАСС представитель организаторов фестиваля Юлия Дмитриева.

"Уже зарегистрировались около 350 спортсменов из 14 стран мира для участия в фестивале. Торжественное открытие и первый старт состоялись 1 мая, далее программа фестиваля продолжится до 9 мая", - сказал Дмитриева, добавив, что сегодня состоялась индивидуальная гонка по ски-альпинизму. А на Нальчикском ипподроме прошли традиционные скачки с призовым фондом 500 тыс. рублей.

В Ставрополе 1 мая открылся сезон фонтанов. Жители города собрались возле самого большого из них - светомузыкального на Крепостной горе. Губернатор Владимир Владимиров сказал со сцены: "У нас сложилась добрая традиция собираться в начале мая у центрального фонтана. Пусть с открытием сезона фонтанов вода смоет все плохое, а все хорошее приходит в дом".

Интернациональная кухня Крыма

На юге России также установилась теплая солнечная погода, и граждане активно выходили на первомайские демонстрации. В Симферополе участники несли в руках флаги России и Республики Крым, воздушные шары, скандировали: "Мир! Труд! Май!". В общей колонне с демонстрантами прошли руководители Крыма.

На мотоциклах в завершение демонстрации проехали около сотни участников байк-клуба "Ночные волки". Мотоциклы были украшены российской и крымской символикой. В Севастополе шествие, по оценке властей, собрало около 30 тыс. человек.

Кроме того, несколько тысяч собрались на весеннем фестивале национальных кухонь народов Крыма в Севастополе. Как рассказал ТАСС организатор Николай Помогалов, в гастрономическом фестивале приняли участие представители 14 национальностей.

"Таджики готовят плов, украинцы - борщ, русские - полбу по рецепту Александра Сергеевича Пушкина, азербайджанцы и казанские татары - пахлаву", - поделился он. Пришедшие смогли попробовать ту самую полбу - кашу из определенных родов пшеницы, которую ел пушкинский Балда во время работы у попа.

Маевки и регаты

Как сообщила председатель волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе, особенность нынешнего Первомая в Волгограде в том, что это 100-я, юбилейная маевка в городе на Волге. "Хотя первые маевки в России прошли в 1905 году, в городе на Волге, тогда он назывался Царицын, первая маевка состоялась в 1917 году. Тогда она собрала 50 тыс. жителей города", - рассказала она.

Смотрите также

Три плюс четыре: как пережить работу между майскими праздниками

Первомайскую программу в Великом Новгороде украсили старты катамаранов и тримаранов на озере Ильмень. Общество любителей парусного спорта из Ораниенбаума открыло гонку "Кубок трех адмиралов-2017".

Как сообщил ТАСС организатор мероприятия Максим Буриков, таким образом любители парусного спорта решили почтить память адмиралов русского флота Ивана Крузенштерна, Василия Головнина и Петра Рикорда. "Соревнования пройдут в течение недели на озерах Ильмень и Ужин, реке Волхов. Предполагается, что в гонках примут участие около десятка разборных и надувных туристических парусных судов", - отметил он.

Жаркий праздник на Севере

Несмотря на то что в регионах СЗФО еще недавно шел, а где-то еще и продолжает идти снег, празднование Первомая стало по-весеннему радостным и теплым. Массовые митинги и шествия прошли в Петрозаводске и Мурманске. В Архангельске 65 человек - поисковики, стройотрядовцы, победители конкурсов, молодежный состав хоккейного клуба "Водник" - впереди колонн несли флаг России размером 20 на 30 метров. В Северодвинске после первомайского шествия стартовала 62-я первомайская эстафета.

Галерея
10 фото

Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске

В Калининграде праздник отметили шествиями, митингами, концертами и открытием летнего сезона в Калининградском зоопарке, являющимся одним из старейших в Европе. Также Калининград приурочил к празднику весны и труда пуск 12 городских фонтанов, включая один из самых высоких (бьет на высоту 18 метров), расположившийся в зоопарке. Этот фонтан был построен в 1930-х годах и восстановлен практически в первозданном виде в 1990-х.

В Петербурге первомайское шествие традиционно прошло по Невскому проспекту, по оценке Смольного, он собрал 100 тыс. участников. Также состоялся митинг в защиту Петербурга, участники которого вновь высказали свое мнение относительно Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и других объектов, действия вокруг которых получили широкий общественный резонанс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было трудным
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
"Нафтогаз": стоимость транзита газа через Украину значительно снизится с 2020 года
7
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама