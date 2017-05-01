Полба от Пушкина, регата тримаранов и танцевальный флешмоб: регионы отмечают Первомай

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первомай в России во многом утратил свою "трудовую" направленность, но остался массовым, любимым людьми праздником - это подтвердили мероприятия, прошедшие в самых разных регионах европейской части страны, от по-курортному теплых Крыма и Северного Кавказа до Мурманска, где еще идет снег.

Россиян, помимо традиционных митингов и шествий, ждали множество ярких, необычных событий: фестиваль кухонь народов Крыма, представивший полбу по рецепту Пушкина и татарскую пахлаву, регата тримаранов в Великом Новгороде, стаи выпущенных в небо голубей над Владикавказом, танцевальный флешмоб на берегу Волги и многие другие.

Слава труду и буги-вуги

Одними из главных приверженцев трудовых традиций оказались организаторы Первомая из Центрального федерального округа (ЦФО).

Шествия по главным улицам областных центров, собравшие по несколько тысяч человек, по традиции прошли во всех регионах. В одном из самых густонаселенных городов ЦФО, Воронеже, в демонстрации приняли участие более 17 тыс. человек. Местное шествие организовали профсоюзы под девизом "За достойную работу, зарплату, жизнь". Авто- и мотолюбители, сохранив традиции, подошли к празднику креативно: на парковке одного из торговых центров транспорт выстроили в виде серпа и молота, а также надписи "1 мая" и звезды.

В Калуге состоялась торжественная церемония занесения фотографий заслуженных работников на городскую Доску почета. Лучших горожан таким образом поощряют уже более 10 лет, в этот раз на доске разместили 20 калужан, среди них педагоги, сотрудники заводов, инженеры, водители и представители других профессий. Вспомнили о трудовом статусе Первомая и в Белгороде: здесь при участии губернатора региона была торжественно открыта обновленная Аллея трудовой славы, где отметили трудовые еще 34 коллективов предприятий и 32 жителей региона.

В Костроме первомайская демонстрация совпала с открытием велосезона, и по улицам города не только прошли, но и проехали жители. В Ярославле организован танцевальный флешмоб - на всем протяжении набережной Волги коллективы и просто все желающие смогут исполнить буги-вуги, хип-хоп, вальс и национальные танцы.

Голуби над Владикавказом

Первомай подарил жителям Северного Кавказа по-летнему жаркую погоду. Самый массовый митинг собрал в столице Чеченской республики (ЧР) более 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. "В Грозном состоялся митинг, приуроченный ко Дню международной солидарности трудящихся. Он прошел под лозунгом "За достойную работу, зарплату, жизнь".

Митинг-концерт, посвященный празднованию Дня весны и труда, прошел в Махачкале. Участие в нем принял глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, отметивший, что все большее количество дагестанцев присоединяется к работе по развитию республики. "По итогам 2016 года по индексу промышленного развития Дагестан оказался на первом месте в РФ. Это означает, что мы ориентированы на труд и есть необходимость в создании новых заводов, фабрик, рабочих мест с достойной заработной платой", - подчеркнул глава региона.

В шествии во Владикавказе, как и в ингушском городе Назрани, участвовали 7 тыс. человек. Завершилось мероприятие в североосетинской столице митингом, после которого в небо выпустили десятки голубей.

Первомай на Северном Кавказе имел и явную спортивную направленность. Около 350 человек участвуют в фестивале экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2017, который стартовал в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила ТАСС представитель организаторов фестиваля Юлия Дмитриева.

"Уже зарегистрировались около 350 спортсменов из 14 стран мира для участия в фестивале. Торжественное открытие и первый старт состоялись 1 мая, далее программа фестиваля продолжится до 9 мая", - сказал Дмитриева, добавив, что сегодня состоялась индивидуальная гонка по ски-альпинизму. А на Нальчикском ипподроме прошли традиционные скачки с призовым фондом 500 тыс. рублей.

В Ставрополе 1 мая открылся сезон фонтанов. Жители города собрались возле самого большого из них - светомузыкального на Крепостной горе. Губернатор Владимир Владимиров сказал со сцены: "У нас сложилась добрая традиция собираться в начале мая у центрального фонтана. Пусть с открытием сезона фонтанов вода смоет все плохое, а все хорошее приходит в дом".

Интернациональная кухня Крыма

На юге России также установилась теплая солнечная погода, и граждане активно выходили на первомайские демонстрации. В Симферополе участники несли в руках флаги России и Республики Крым, воздушные шары, скандировали: "Мир! Труд! Май!". В общей колонне с демонстрантами прошли руководители Крыма.

На мотоциклах в завершение демонстрации проехали около сотни участников байк-клуба "Ночные волки". Мотоциклы были украшены российской и крымской символикой. В Севастополе шествие, по оценке властей, собрало около 30 тыс. человек.

Кроме того, несколько тысяч собрались на весеннем фестивале национальных кухонь народов Крыма в Севастополе. Как рассказал ТАСС организатор Николай Помогалов, в гастрономическом фестивале приняли участие представители 14 национальностей.

"Таджики готовят плов, украинцы - борщ, русские - полбу по рецепту Александра Сергеевича Пушкина, азербайджанцы и казанские татары - пахлаву", - поделился он. Пришедшие смогли попробовать ту самую полбу - кашу из определенных родов пшеницы, которую ел пушкинский Балда во время работы у попа.

Маевки и регаты

Как сообщила председатель волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе, особенность нынешнего Первомая в Волгограде в том, что это 100-я, юбилейная маевка в городе на Волге. "Хотя первые маевки в России прошли в 1905 году, в городе на Волге, тогда он назывался Царицын, первая маевка состоялась в 1917 году. Тогда она собрала 50 тыс. жителей города", - рассказала она.

Первомайскую программу в Великом Новгороде украсили старты катамаранов и тримаранов на озере Ильмень. Общество любителей парусного спорта из Ораниенбаума открыло гонку "Кубок трех адмиралов-2017".

Как сообщил ТАСС организатор мероприятия Максим Буриков, таким образом любители парусного спорта решили почтить память адмиралов русского флота Ивана Крузенштерна, Василия Головнина и Петра Рикорда. "Соревнования пройдут в течение недели на озерах Ильмень и Ужин, реке Волхов. Предполагается, что в гонках примут участие около десятка разборных и надувных туристических парусных судов", - отметил он.

Жаркий праздник на Севере

Несмотря на то что в регионах СЗФО еще недавно шел, а где-то еще и продолжает идти снег, празднование Первомая стало по-весеннему радостным и теплым. Массовые митинги и шествия прошли в Петрозаводске и Мурманске. В Архангельске 65 человек - поисковики, стройотрядовцы, победители конкурсов, молодежный состав хоккейного клуба "Водник" - впереди колонн несли флаг России размером 20 на 30 метров. В Северодвинске после первомайского шествия стартовала 62-я первомайская эстафета.

В Калининграде праздник отметили шествиями, митингами, концертами и открытием летнего сезона в Калининградском зоопарке, являющимся одним из старейших в Европе. Также Калининград приурочил к празднику весны и труда пуск 12 городских фонтанов, включая один из самых высоких (бьет на высоту 18 метров), расположившийся в зоопарке. Этот фонтан был построен в 1930-х годах и восстановлен практически в первозданном виде в 1990-х.

В Петербурге первомайское шествие традиционно прошло по Невскому проспекту, по оценке Смольного, он собрал 100 тыс. участников. Также состоялся митинг в защиту Петербурга, участники которого вновь высказали свое мнение относительно Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и других объектов, действия вокруг которых получили широкий общественный резонанс.