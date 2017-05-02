В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Первый океанский круизный лайнер с иностранными туристами прибыл во вторник во Владивосток, открыв сезон международных туристических судозаходов в порты Дальнего Востока. Лайнер Costa Victoria привез в столицу Приморья около 2 тыс. туристов из Республики Корея.

На площадке морского вокзала гостей приветствовали отряд барабанщиц и танцевальные ансамбли в костюмах народов России. Здесь же для туристов развернулись ярмарка сувениров и открытый вернисаж Приморской картинной галереи.

Уже 9 мая Costa Victoria впервые посетит Сахалин. Туристы из Республики Корея смогут стать участниками празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске. Первый заход круизного лайнера на Камчатку запланирован на 11 мая. Это будет судно Silver Shadow, на борту которого ожидается примерно 400 пассажиров из США, Европы и стран АТР.

О том, что ожидают регионы Дальнего Востока от сезона круизного туризма, какие новые маршруты приготовили для гостей и с какими проблемами столкнулись при приеме океанских лайнеров корреспонденты ТАСС узнали у экспертов, представителей региональных властей, работников сферы туризма и портов.

Нереализованный потенциал

Потенциал для развития морского круизного туризма на Дальнем Востоке России невероятно велик и до конца еще не раскрыт, считает старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), действительный член Русского географического общества Светлана Гатауллина.

"Выход к морю, необыкновенная красота береговых ландшафтов, туристская "изюминка" каждого из субъектов Дальнего Востока, а также возможность посещения еще 1-2 стран позволят и сегодня сделать эти круизы востребованными и конкурентоспособными у российских и иностранных туристов", - отмечает эксперт.

По ее словам, ежегодные исследования, проводимые во время международной туристской выставки PITE во Владивостоке, показывают, что туристы хотят не просто знакомства с достопримечательностями, национальной культурой и экзотикой, но желают делать это в комфортных условиях современных океанских лайнеров и инфраструктуры принимающих портов.

"Именно недостаточный уровень развития портовой инфраструктуры и отсутствие в регионе круизных лайнеров сегодня в первую очередь тормозит развитие круизного туризма. Играют свою негативную роль величины портовых сборов, следствие антироссийских санкций, напряженность на Корейском полуострове. К сожалению, факторов, ограничивающих развитие круизного туризма на Дальнем Востоке России и в АТР, достаточно много", - подчеркивает Гатауллина.

Рекордные показатели

Однако вопреки названным экспертом негативным факторам этот вид туризма продолжает развиваться быстрыми темпами. Три основных "круизных" региона Дальнего Востока - Камчатка, Приморье и Сахалин - ожидают в этом году и в ближайшей перспективе существенного роста судозаходов океанских лайнеров. Так, в Приморье этот показатель уже по подтвержденному расписанию вырастет более чем в два раза: с 6 в 2016 году до 14 в этом году.

"Это рекордные цифры, и они могут увеличиться, ведь мы пока говорим только о тех судозаходах, которые уже подтверждены. До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз", - рассказал директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков.

Представитель администрации подчеркивает, что форвардом круизных экскурсий станут южнокорейский туроператор Lotte Tour Development Co и компания Costa Group Asia: в период с мая по сентябрь суда Costa Victoria и Costa NeoRomantica посетят Приморье девять раз. Также знакомиться с регионом в период с мая по сентябрь прибудут туристы на пяти лайнерах из Японии.

После резкого спада, произошедшего три года назад, начался рост посещений круизными лайнерами Сахалина. Если в 2015 году остров посетили всего пять океанских судов, в 2016 году - семь, то в этом году на Сахалине ожидают уже 9 лайнеров с приблизительным числом туристов более 19 тыс. человек, сообщили в Туристско-информационном центре Сахалина. Для них уже разрабатывают специальные предложения. Так, для круиза Costa Victoria выпустят 2 тыс. экземпляров газеты в цветном исполнении на корейском языке, в которой будут размещены материалы о туристском потенциале островного региона, курорта "Горный воздух" и других достопримечательностях.

Более 5,5 тыс. иностранных гостей на 12 океанских лайнерах ожидают в этом году на Камчатке, рассказала ТАСС заместитель руководителя агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко. "По предварительным данным, в этом году на Камчатку будет совершено столько же заходов круизных судов, сколько и в 2016 году - около 12. Они доставят на полуостров примерно 5,5 тысячи туристов. Ожидается, что значительная часть путешественников будет из США, Японии, Китая", - отметила Анищенко.

Задержать у причалов

Представители регионов с сожалением отмечают, что все иностранные лайнеры, заявившие о заходах в порты Дальнего Востока в этом году, проведут в них не более суток. К примеру, Costa Victoria останется во Владивостоке на менее чем 12 часов, что позволит туристам совершить только непродолжительные прогулки по городу и посетить близко расположенные от порта достопримечательности.

Одной из причин такого положения называют плохо развитую портовую инфраструктуру. Так, на Сахалине и Камчатке до сих пор нет причалов, способных принять такие крупные лайнеры. Суда вынуждены оставаться на рейде, а туристов доставляют на берег катерами.

Эту проблему намерены решить на Камчатке уже к июню, когда в столице региона откроется новый комплекс морского вокзала. Здание, где расположатся зоны ожидания, пропускные пункты, пункт таможенного контроля, уже построено. Сейчас ведется реконструкция причала для швартовки судов, которая должна быть завершена к 31 мая. Это позволит швартоваться к причалу круизным судам с осадкой до 8,5 метров и длиной до 250 метров, при этом, так как глубина дна у причала достигает 9 метров, проведения дноуглубительных работ не потребуется.

Строительство нового здания морвокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Стоимость работ по реконструкции причала составила 80 млн рублей, а в строительство здания вокзала Петропавловск-Камчатским морским торговым портом было вложено 532 млн рублей. Работы по реконструкции портовой инфраструктуры будут продолжены. На очереди модернизация трех причалов на мысе Сигнальный стоимостью 1 260 млн рублей.