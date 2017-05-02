Семь новых вертолетных площадок в поселках Ямала построят до 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Семь новых вертолетных площадок построят в населенных пунктах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В рамках программы до 2020 года округ намерен построить семь новых вертолетных площадок в населенных пунктах Катравож, Коротчаево, Самбург, Пуровск, Халясавэй, Толька (Пуровская), Пурпе для развития малой авиации в ЯНАО", - сказали там.

Также в 19 населенных пунктах запланирована реконструкция и перенос действующих вертолетных площадок.

"Еще один крупный проект в отношении малой авиации - реконструкция и перенос действующих вертолетных площадок с доведением их до нормативных требований в следующих населенных пунктах автономного округа: Кутопьюган, Нори, Ныда, Старый Надым, Толька, Ратта, Мужи, Восяхово, Овгорт, Питляр, Яр-Сале, Салемал, Панаевск, Новый порт, Тазовский, Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Сеяха", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2017 году власти ЯНАО направят более 1 млрд рублей на субсидирование авиамаршрутов, из них 321 млн на передвижение внутри региона.

Всего ЯНАО финансово поддерживает шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных маршрутов. Перелеты внутри округа осуществляются посредством 21 регулярного рейса и девяти резервных: они задействованы в период межсезонья между населенными пунктами, не имеющими наземной связи, в случае неблагоприятных погодных условий для речного транспорта в период навигации.

В ЯНАО перевозки выполняют более 10 авиаперевозчиков, основные из них: "Ямал", "Сибирь", "Турухан".