В Рыбинске впервые с 2006 года затопило набережную Волги из-за паводка

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Набережную Волги затопило в городе Рыбинске Ярославской области.
Осадки в Московской области привели к увеличению предельного уровня воды в Рыбинском водохранилище, в результате чего пришлось увеличить сбросы с Рыбинской ГЭС, что привело к потопу, сообщил ТАСС мэр Рыбинска Денис Добряков.
"Затопило набережную в районе Рыбинского музея-заповедника. Дождевой паводок в Московской области привел к повышению допустимого уровня воды в Рыбинском водохранилище, пришлось через "Русгидро" открывать водосливные сооружения, тем самым повысив уровень Волги", - сказал Добряков.
Последствия затопления ликвидируют аварийные бригады городской спасательной службы.
Ранее набережную Волги в Рыбинске затапливало из-за повышения уровня воды в реке в 2006 году.