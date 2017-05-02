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В Рыбинске впервые с 2006 года затопило набережную Волги из-за паводка

В стране
2 мая, 14:15 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 2, мая. /ТАСС

Осадки в Московской области привели к увеличению предельного уровня воды в Рыбинском водохранилище

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Набережную Волги затопило в городе Рыбинске Ярославской области.

Осадки в Московской области привели к увеличению предельного уровня воды в Рыбинском водохранилище, в результате чего пришлось увеличить сбросы с Рыбинской ГЭС, что привело к потопу, сообщил ТАСС мэр Рыбинска Денис Добряков.

"Затопило набережную в районе Рыбинского музея-заповедника. Дождевой паводок в Московской области привел к повышению допустимого уровня воды в Рыбинском водохранилище, пришлось через "Русгидро" открывать водосливные сооружения, тем самым повысив уровень Волги", - сказал Добряков.

Последствия затопления ликвидируют аварийные бригады городской спасательной службы.

Ранее набережную Волги в Рыбинске затапливало из-за повышения уровня воды в реке в 2006 году.

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