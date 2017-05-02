Незадекларировавшим недвижимость сотрудникам УФСИН Чечни объявили выговор

Роскомнадзор начал замедлять раздачу с "пиратских" торрентовЭкономика и бизнес 2 мая, 17:28
Встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. ДосьеБиографии и справки 2 мая, 17:22
Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 2 мая, 17:19
Сенаторы предложили закрепить в законе психологический отбор при призыве в армиюАрмия и ОПК 2 мая, 17:12
Мутко: более 300 тыс. билетов продано на игры Кубка конфедерацийСпорт 2 мая, 17:08
Более 40% французов считают, что Макрон лучше Ле Пен отстоит интересы страны за рубежомМеждународная панорама 2 мая, 17:04
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017Общество 2 мая, 17:00
Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка РоссииСпорт 2 мая, 16:55
Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов "Манчестер Юнайтед"Спорт 2 мая, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 2 мая. /ТАСС/. Нескольких сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Чечне привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они предоставили неполные декларации о доходах и имуществе. В собственности у некоторых обнаружили незадекларированную недвижимость, а главный бухгалтер Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН оказался предпринимателем, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам УФСИН России по ЧР (Чеченской Республике - прим. ТАСС) не сообщил работодателю сведения о наличии в собственности жилого дома и земельного участка. Аналогичные факты предоставления недостоверных и неполных сведений об имуществе допущены еще шестью государственными служащими. Кроме того, установлено, что главный бухгалтер ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР является индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении.
По результатам проверки сотрудникам, предоставившим неполные декларации, объявлены строгие выговоры. Главный бухгалтер прекратил предпринимательскую деятельность и был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.