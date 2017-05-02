Незадекларировавшим недвижимость сотрудникам УФСИН Чечни объявили выговор

ГРОЗНЫЙ, 2 мая. /ТАСС/. Нескольких сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Чечне привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они предоставили неполные декларации о доходах и имуществе. В собственности у некоторых обнаружили незадекларированную недвижимость, а главный бухгалтер Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН оказался предпринимателем, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам УФСИН России по ЧР (Чеченской Республике - прим. ТАСС) не сообщил работодателю сведения о наличии в собственности жилого дома и земельного участка. Аналогичные факты предоставления недостоверных и неполных сведений об имуществе допущены еще шестью государственными служащими. Кроме того, установлено, что главный бухгалтер ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР является индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении.

По результатам проверки сотрудникам, предоставившим неполные декларации, объявлены строгие выговоры. Главный бухгалтер прекратил предпринимательскую деятельность и был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.