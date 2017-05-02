Первая "Вкусная экспедиция" по Шелковому пути завершилась на Северном Кавказе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Участники первого кулинарного путешествия по Северо-Кавказскому участку туристического маршрута Великий шелковый путь финишировали в Карачаево-Черкесии, завершив недельную поездку по СКФО, по итогам которой будет издан гастрономический путеводитель. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Участники первого кулинарного путешествия по Северо-Кавказскому участку Великого шелкового пути "Вкусная экспедиция" финишировали в Карачаево-Черкесской Республике, завершив свою поездку по регионам Северо-Кавказского федерального округа. В течение недели в ходе гастрономического маршрута, по итогам которого будет издан гастрономический путеводитель "Кулинарное путешествие по Северному Кавказу", редакторская группа проекта побывала во всех семи субъектах округа, где лучшие шеф-повара, опытные местные кулинары раскрыли гостям секреты приготовления национальных блюд", - говорится в сообщении.

"У Северного Кавказа с богатой многовековой историей, сформированной множеством проживающих на его территории народов, хранящих и передающих из поколения в поколение свои уникальные традиции, красивейшей природой, есть огромный потенциал для того, чтобы стать одним из самых притягательных для современных туристов мест посещений. При этом очень важно, чтобы регионы округа развивали туризм во взаимодействии друг с другом", - цитирует пресс-служба Минкавказа первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

По его словам, "Вкусная экспедиция" - яркий пример такого совместного сотрудничества субъектов Северного Кавказа в сфере развития гастрономического туризма.

"Данный проект является продолжением работы Минкавказа России по развитию международных туристических проектов, в рамках которой в 2016 году был сформирован межрегиональный туристический маршрут "Великий шелковый путь", который уже вызвал интерес туроператоров. Мы должны открыть отечественным и иностранным туристам российский Северный Кавказ, предложив интересный современный туристический продукт", - добавил Байсултанов.

Кавказское гостеприимство

Каждый из субъектов СКФО организовал для гостей насыщенную культурную программу, продемонстрировав настоящее кавказское гостеприимство.

Помимо съемок приготовления национальных блюд и их дегустации гости осмотрели главные достопримечательности, познакомились с историко-культурными особенностями регионов, традициями и обычаями народов, проживающих в них.

В Чечне они приняли участие в Первом международном фестивале кулинарии и активного отдыха "Шашлык-Машлык", в Ингушетии побывали на Всесезонном курорте "Армхи", в Кабардино-Балкарии - в замке "Шато-Эркен".

Ставропольский край продемонстрировал гостям этнографический комплекс "Казачье подворье" в станице Боргустанская, в Карачаево-Черкесии они посетили парк культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске, в Дагестане увидели старинные архитектурные памятники Дербента.

По словам советника министра РФ по делам Северного Кавказа Станислава Аристова, гости открыли для себя Северо-Кавказский регион с новой стороны, избавились от старых стереотипов, убедившись в его безопасности.

По его словам, участники путешествия узнали много нового о регионах Северного Кавказа, самобытных традициях и обычаях народов, в том числе правилах кавказского застолья. По итогам тура было решено, что в гастрономический путеводитель войдут не только подробные кулинарные рецепты национальных блюд, но и информация о культуре и традициях народов регионов СКФО. По мнению редакторской группы проекта, это поможет читателям лучше понять Северный Кавказ, будет способствовать развитию гастрономического туризма в округе.

"Вкусная экспедиция" была организована субъектами Северо-Кавказского федерального округа при поддержке Минкавказа России, АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и его дочерней структуры фонда "ПосетиКавказ". В ней приняли участие специальная редакторская группа лидера российского рынка - издательства "Эксмо" и совладелица московского ресторана "Высота 5642" Альбина Чеченова. Соглашение о реализации проекта по выпуску гастрономического путеводителя "Кулинарное путешествие по Северному Кавказу" региональные ведомства по туризму СКФО и издательство "Эксмо" подписали в ходе туристической выставки "Интурмаркет-2017". Планируется, что путеводитель, составленный на основе собранных фото- и видеоматериалов, будет выпущен тиражом 6 тыс. экземпляров в сентябре 2017 года.

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