В честь Дня Победы 11 самолетов в течение недели облетят Башкирию

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УФА, 2 мая. /ТАСС/. Авиаперелет "Золотое Кольцо Башкортостана", посвященный Дню Победы, стартовал в республике. Маршрут пройдет через семь населенных пунктов Башкирии, сообщили в региональном отделении ДОСААФ России.
"Юбилейное мероприятие посвящено Дню Победы и 90-летию образования ОСОАВИАХИМа (Обществу содействия обороне, авиационному и химическому строительству - прим. ТАСС), в нем задействованы 46 участников. Одиннадцать самолетов авиации общего назначения и шесть автомобилей ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту - прим. ТАСС) России Республики Башкортостан пройдут 1,82 тыс. километров по воздуху и 1,5 тыс. километров по земле", - говорится в сообщении.
Вплоть до 8 мая состоится семь мероприятий в семи городах и районных центрах республики. Маршрут охватит населенные пункты Белорецк, Сибай, Акъяр, Кумертау, Стерлитамак, Нефтекамск, Татышлы. Участники перелета возложат цветы к памятникам погибшим во времена Великой Отечественной войны, примут участие во встречах с ветеранами, организуют флешмобы. В каждой точке маршрута будут организованы авиашоу, выступления парашютистов и другие мероприятия.
ДОСААФ было создано 27 января 1927 года. ОСОАВИАХИМ - первоначальное название организации.