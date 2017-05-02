Замгенпрокурора предложил участникам "тракторного марша" обращаться в Генпрокуратуру в ЮФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть предложил участникам "тракторного марша", который был организован в прошлом году группой краснодарских фермеров, обращаться напрямую к работникам Генпрокуратуры РФ в ЮФО.

"Я готов разбираться по каждому представленному вами факту - работники Гепрокуратуры нацелены разрешить ваши проблемы и предпринять меры для их законного решения", - сказал Кикоть на встрече с кубанскими аграриями.

Он также предостерег участников встречи от необдуманных шагов. "Я понимаю, что кого-то из вас захватывают эмоции, но нельзя становиться политическим инструментом в руках людей, которые ведут вас в тупик", - отметил он.

Генпрокуратура обещает отреагировать на жалобы аграриев

Как сообщили в Генпрокуратуре России, на личном приеме у замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя во Всероссийский день приема предпринимателей, проводимый прокуратурой по всей стране, побывали 12 граждан, в основном осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства в Краснодарском крае, в том числе участники "тракторного марша". Они подняли вопросы правового регулирования порядка возделывания земель в водоохранных зонах, правомерности отказов органов власти Кубани в предоставлении земельных участков, грантов на развитие сельского хозяйства, несогласия с судебными решениями по спорам о правах на земельные участки.

Так, глава крестьянского хозяйства в Темрюкском районе обжаловал действия департамента имущественных отношений Краснодарского края в связи с отказом предоставить без торгов на правах аренды участки, которые он добросовестно использовал на возмездной основе. Владелец фермерского хозяйства из Ейского района жаловался на действия этого же департамента и регионального Министерства сельского хозяйства, отклонивших его заявку на предоставление земель для масштабного инвестиционного проекта.

"По всем обращениям организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверок, в том числе законности процессуальных решений по уголовным делам и материалам доследственных проверок взяты на контроль заместителем генерального прокурора РФ", - сообщили в Генпрокуратуре.

21 августа прошлого года группа фермеров на 15 тракторах и грузовиках выехала в Москву из Краснодарского края. Они хотели пожаловаться президенту на то, что у них незаконно отнимают землю, а суды находятся на стороне крупных агрохолдингов.