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Поисковики проведут изыскания перед строительством трассы "Таврида" в Севастополе

В стране
2 мая, 23:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 2, мая. /ТАСС

Трасса будет проложена по местам ожесточенных боев Великой Отечественной войны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя помогут участникам "Поискового движения России" организовать изыскания перед строительством севастопольского участка федеральной трассы "Таврида", которая будет проложена по местам ожесточенных боев Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства города.

"В частности, мы можем прописать такое условие в контракте на строительство севастопольского участка трассы "Таврида". Тем более, что трасса будет проходить по местам ожесточенных боев 1941-1942 годов. И мы примем все меры для того, чтобы участники движения смогли провести изыскания до начала дорожных работ", - привели в пресс-службе слова врио губернатора города Дмитрия Овсянникова.

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В правительстве рассказали, что в настоящее время в Севастополе проводится региональная "Вахта Памяти - 2017". В ее рамках севастопольские поисковики восстановили облик одного из объектов обороны города в годы Великой Отечественной войны - ДОТа №69, который долгие годы находился в заброшенном состоянии. В память о бойцах ДОТа, погибших при защите Севастополя, установлена мемориальная табличка.

Овсянников заверил поисковиков, что управление охраны объектов культурного наследия ускорит процесс постановки на учет исторически значимых объектов обороны Севастополя. "Все эти объекты ни в коем случае не должны быть утрачены при застройке, или пребывать в запустении", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что федеральная трасса "Таврида", строящаяся по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, должна стать важным объектом транспортной инфраструктуры Крымского полуострова. Она соединит Керченский мост с Симферополем и Севастополем. Строительство должно начаться в 2017 году, его завершение запланировано на конец 2020 года, первая очередь должна быть сдана в конце 2018 года. Росавтодор и подрядная организация оценили стоимость строительства трассы в 138,948 млрд рублей.

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