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За сутки площадь пожаров в ДФО увеличилась в шесть раз

В стране
3 мая, 5:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, мая. /ТАСС

В ближайшее двое суток ситуация может еще больше обостриться - в континентальных районах края осадков не ожидается, а температура воздуха поднимается до плюс 20-30 градусов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за минувшие сутки увеличилась в шесть раз и составила 2,1 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства ДФО (Рослесхоз).

"В минувшие сутки в ДФО возникло 34 новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний - 41 очаг. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила более 2,1 тыс. га (сутки назад 346,4 га - рост в шесть раз)", - говорится в сообщении ведомства.

К утру среды удалось потушить 19 возгораний, однако леса продолжают полыхать в Приморье и Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской и Магаданской областях. Одной из самых сложных остается ситуация в Приморье, где за минувшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 180 га. На тушении задействовано 150 человек и 34 единицы техники.

Несмотря на все усилия, на утро 3 мая остается 11 непотушенных очагов огня в восьми муниципалитетах на площади около 341 га, уточнили ТАСС в департаменте лесного хозяйства администрации региона. "Пять природных пожаров уже локализовано на площади около 148 га. Для усиления группировки пожарных в Пограничный район направлены спасатели краевой поисково-спасательной службы", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее двое суток ситуация может еще больше обостриться - в континентальных районах края осадков не ожидается, а температура воздуха поднимается до плюс 20-30 градусов.

Первый лесной пожар в минувшие сутки зарегистрирован на Камчатке, до этого велась борьба с палами сухой травы. "Очаг был зафиксирован в Атласовском лесничестве в Мильковском районе, низовой пожар был обнаружен и локализован буквально за два часа, в тушении огня была задействована тяжелая техника, а также мотопомпы и ранцевые огнетушители. Площадь выгорания составила 3,9 га. По предварительным данным, виновниками лесного пожара стали местные жители", - сообщили ТАСС в региональной лесоохране.

С начала марта на Дальнем Востоке возникло 563 лесных пожара на площади 95,5 тыс. га. За тот же период 2016 года в округе было зарегистрировано 454 пожара на площади 215 тыс. га.

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