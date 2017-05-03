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Риску подтопления в паводковый сезон 2017 года подвержены села двух районов Чукотки

В стране
3 мая, 6:50 UTC+3

Самые высокие уровни воды ожидаются в период с 25 мая по 10 июня

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АНАДЫРЬ, 3 мая. /ТАСС/. Населенные пункты двух муниципальных районов Чукотки - Билибинского и Анадырского, подвержены риску подтопления в паводковый сезон 2017 года. Самые высокие уровни воды ожидаются в конце мая - начале июня, причина - большое количество снега, выпавшего за зиму, сообщил заместитель руководителя управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Анатолий Панов.

"В связи с превышением снегозапасов на 50% от нормы в этом году ожидаем, что вода в населенные пункты зайдет. В селах Кепервеем, Анюйск Билибинского района вода достигнет уровней неблагоприятного явления. То есть вода должна будет дойти, но подтопить только земельные участки. В Анадырском районе - в селе Ваеги опасений вода не вызывает, но возможно вода будет в районе Марково и зайдет там в жилые дома выше уровня пола", - сказал Панов.

Снегозапасы, превышающие норму, наблюдаются в Билибинском районе - 130-162% от нормы, в верховьях реки Анадырь 127-142% от нормы. При этом на интенсивность паводка может повлиять тот факт, что из-за аномально теплого начала зимы снег лег на переувлажненную почву, а, кроме того, зимой толщина льда на реках была на 10-20 см меньше нормы.

Отмечается, что в целом уровень снегозапасов в этом году схож с тем, что был в 2013 году, когда паводок затопил село Марково в Анадырском районе.

"Мы проводим превентивные мероприятия, в том числе, строительство берегоукрепительных сооружений и чернение льда в преддверии вскрытия рек. В этом году продолжены берегоукрепительные работы в районе Кепервеема - строительство дамбы. Кроме того, в конце апреля, в рамках всероссийских учений, была проведена проверка пунктов временного размещения для граждан", - сообщил Панов.

Ожидается, что самая южная на Чукотке река Майн в районе села Ваеги начнет очищаться от льда ориентировочно 15 мая, а реки на севере региона - 25 мая.

Поэтому самые высокие уровни воды ожидаются в период с 25 мая по 10 июня. На реках Билибинского района они будут выше среднемноголетних значений на 10-20 %, в Анадырском районе выше нормы на 15-25%. 

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