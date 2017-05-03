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Топливо в село Омолон на Чукотке удалось доставить до закрытия ледовой переправы

В стране
3 мая, 6:00 UTC+3

С начала апреля в село было доставлено более 1,2 тыс. тонн топлива

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АНАДЫРЬ, 3 мая. /ТАСС/. В село Омолон Билибинского района - одно из самых отдаленных на Чукотке, расположенное на границе с Магаданской областью, удалось доставить весь необходимый на год запас топлива. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Анатолий Панов.

"В село Омолон с начала апреля, когда открылась ледовая переправа, было завезено более 1,2 тыс. тонн топлива. Этого количества хватит до следующего завоза в 2018 году. Сразу, как только из Омолона в Билибино вернутся все автомобили, доставлявшие туда горючее, ориентировочно 5 мая ледовая переправа будет закрыта", - сказал он.

Ледовая переправа, расположенная на пути к этому населенному пункту, в этом году из-за аномально теплой зимы начала работать с опозданием и закроется раньше обычного, пояснил Панов.

Омолон - село в Билибинском районе Чукотского округа. В нем проживают около 800 человек. Это самое отдаленное село района, расстояние до столицы региона - города Анадырь, составляет 780 км. Завоз топлива там возможен только в зимнее время по зимнику.

Всего этой зимой на территории Чукотки работало 32 ледовых переправы, сейчас продолжают действовать четыре из них - через Анадырский лиман между городами Анадырь и Угольные Копи, через реку Малый Анюй в Билибинском районе, две переправы в городе Певек - одна по льду залива, другая на мыс Айон. Ожидается, что все еще действующие переправы закроются к 10 мая.

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