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Кабмин выделил 116 млн руб. Бурятии и Иркутской области на ликвидацию последствий пожаров

В стране
3 мая, 11:54 UTC+3 МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Средства пойдут на оказание материальной помощи жителям пострадавших регионов

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© ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда почти 116 млн рублей Бурятии и Иркутской области для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий природных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. "Подписанными распоряжениями выделяются из резервного фонда правительства России для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий этих пожаров бюджетные ассигнования в размере 115 960 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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Правительству Республики Бурятия выделяется до 5,4 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости, а также на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью. Правительству Иркутской области будет выделено до 49 млн 720 тыс. рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи, а также на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости. Кроме того, до 60 млн 840 тыс. рублей выделены на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, в том числе Бурятии - до 5 млн 760 тыс. рублей, Иркутской области - до 55 млн 80 тыс. рублей.

По данным камбина, из населенных пунктов в безопасные районы в этих субъектах Федерации эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек, которым оказывается всесторонняя помощь.

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