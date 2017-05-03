Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей Калининграда представит в Страсбурге выставку в честь авиаполка "Нормандия-Неман"

В стране
3 мая, 15:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

В экспозицию вошли более 40 документов и фотоматериалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Калининградский областной историко-художественный музей представит в канун Дня Победы в Страсбурге документальную выставку "В небесах мы летали одних", посвященную 75-летию образования легендарного французского авиаполка "Нормандия- Неман". Об этом  сообщила ТАСС сотрудник учреждения Мария Теплышева.

"Экспозиция, организованная в рамках международной общественной акции "Бессмертный полк" и приуроченная к Дню Победы, пройдет в городском парке (Parc de la Citadelle) Страсбурга 8 мая, вечером", - сказала Теплышева.

По ее словам, выставка рассказывает о страницах боевого пути авиаполка, связанных с действиями на территории Восточной Пруссии осенью 1944 - весной 1945 годов. В экспозицию вошли более 40 документов и фотоматериалов из фондов Архива внешней политики РФ, Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного архива кинофотодокументов, а также Калининградского областного историко-художественного музея, сотрудники которого многие годы ведут исследовательскую работу по истории и боевому пути полка "Нормандия-Неман". Выставка проводится при поддержке Генерального консульства РФ в Страсбурге.

В годы Второй мировой войны французские летчики из организации "Свободная Франция" сражались на стороне Красной Армии в истребительном авиационном полку "Нормандия-Неман". В составе 1-й воздушной армии полк прошел боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии, принял участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Восточно-Прусской операции. В Калининграде 9 мая 1984 года в районе Нижнего озера был открыт памятный знак летчикам авиаполка "Нормандия-Неман". Он представляет собой стену из черного гранита, на которой размещены бронзовые изображения самолетов и эмблема полка, на тыльной стороне памятника увековечен его боевой путь.

Во время боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман", сформированной в 1942 году после обращения национального освободительного комитета "Сражающаяся Франция" к властям Советского Союза, совершили более 5 тыс. вылетов, провели 869 воздушных боев, в которых сбили 268 самолетов противника. Четверо асов полка - Марсель Альбер, Марсель Лефевр, Ролан де ля Пуап и Жак Андре - удостоены звания Героя Советского Союза.

"В названии выставки "В небесах мы летали одних" - строка из песни "Воспоминание об эскадрилье "Нормандия- Неман", ставшей символом крепкой дружбы советских и французских летчиков, механиков, техников, инженеров, офицеров штаба, которая зародилась в сражениях за правое дело и которую они пронесли через всю жизнь", - отметила Теплышева.

Добрости — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
4
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
5
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама