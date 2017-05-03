Музей Калининграда представит в Страсбурге выставку в честь авиаполка "Нормандия-Неман"

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Калининградский областной историко-художественный музей представит в канун Дня Победы в Страсбурге документальную выставку "В небесах мы летали одних", посвященную 75-летию образования легендарного французского авиаполка "Нормандия- Неман". Об этом сообщила ТАСС сотрудник учреждения Мария Теплышева.

"Экспозиция, организованная в рамках международной общественной акции "Бессмертный полк" и приуроченная к Дню Победы, пройдет в городском парке (Parc de la Citadelle) Страсбурга 8 мая, вечером", - сказала Теплышева.

По ее словам, выставка рассказывает о страницах боевого пути авиаполка, связанных с действиями на территории Восточной Пруссии осенью 1944 - весной 1945 годов. В экспозицию вошли более 40 документов и фотоматериалов из фондов Архива внешней политики РФ, Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного архива кинофотодокументов, а также Калининградского областного историко-художественного музея, сотрудники которого многие годы ведут исследовательскую работу по истории и боевому пути полка "Нормандия-Неман". Выставка проводится при поддержке Генерального консульства РФ в Страсбурге.

В годы Второй мировой войны французские летчики из организации "Свободная Франция" сражались на стороне Красной Армии в истребительном авиационном полку "Нормандия-Неман". В составе 1-й воздушной армии полк прошел боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии, принял участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Восточно-Прусской операции. В Калининграде 9 мая 1984 года в районе Нижнего озера был открыт памятный знак летчикам авиаполка "Нормандия-Неман". Он представляет собой стену из черного гранита, на которой размещены бронзовые изображения самолетов и эмблема полка, на тыльной стороне памятника увековечен его боевой путь.

Во время боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман", сформированной в 1942 году после обращения национального освободительного комитета "Сражающаяся Франция" к властям Советского Союза, совершили более 5 тыс. вылетов, провели 869 воздушных боев, в которых сбили 268 самолетов противника. Четверо асов полка - Марсель Альбер, Марсель Лефевр, Ролан де ля Пуап и Жак Андре - удостоены звания Героя Советского Союза.

"В названии выставки "В небесах мы летали одних" - строка из песни "Воспоминание об эскадрилье "Нормандия- Неман", ставшей символом крепкой дружбы советских и французских летчиков, механиков, техников, инженеров, офицеров штаба, которая зародилась в сражениях за правое дело и которую они пронесли через всю жизнь", - отметила Теплышева.

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