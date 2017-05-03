Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев обещает продолжить благоустройство Смоленска

В стране
3 мая, 16:08 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ вспомнил, что когда посещал Смоленск шесть лет назад, "когда были разные сложные события международного плана", город выглядел совершенно неухоженным

Поделиться
Материал из 1 страницы

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Смоленске коротко пообщался с горожанами, пообещав, что благоустройство города будет продолжено. Одна из участниц беседы попросила премьера, "чтобы наш город процветал так же, как Москва". Председатель правительства в ответ вспомнил, что когда посещал Смоленск шесть лет назад, "когда были разные сложные события международного плана", город выглядел совершенно неухоженным, а сейчас "некоторые здания, во всяком случае, смотрятся уже совсем иначе".

"Надеюсь, что эта работа по восстановлению города и вообще по восстановлению всей Смоленской земли будет продолжена, мы, конечно, будем помогать по мере возможности", - сказал Медведев.

Во время встречи две девочки-подростка попросили премьера с ними сфотографироваться. Он согласился, и девочки со всей серьезностью принялись выбирать наиболее удачный ракурс, сделав несколько фотографий. Когда глава правительства уехал в кортеже, одна из них воскликнула: "Моя мечта сбылась, я счастлива!".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
5
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Темы дня
Загрузка...
Реклама