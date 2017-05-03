Медведев обещает продолжить благоустройство Смоленска

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Смоленске коротко пообщался с горожанами, пообещав, что благоустройство города будет продолжено. Одна из участниц беседы попросила премьера, "чтобы наш город процветал так же, как Москва". Председатель правительства в ответ вспомнил, что когда посещал Смоленск шесть лет назад, "когда были разные сложные события международного плана", город выглядел совершенно неухоженным, а сейчас "некоторые здания, во всяком случае, смотрятся уже совсем иначе".

"Надеюсь, что эта работа по восстановлению города и вообще по восстановлению всей Смоленской земли будет продолжена, мы, конечно, будем помогать по мере возможности", - сказал Медведев.

Во время встречи две девочки-подростка попросили премьера с ними сфотографироваться. Он согласился, и девочки со всей серьезностью принялись выбирать наиболее удачный ракурс, сделав несколько фотографий. Когда глава правительства уехал в кортеже, одна из них воскликнула: "Моя мечта сбылась, я счастлива!".