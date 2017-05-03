В торжествах в честь Дня Победы в Калининграде примут участие до 160 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. До 160 тыс. человек примут участие в торжествах в честь Дня Победы в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ожидаемое количество посетителей праздничных мероприятий (9 мая в Калининграде) оценивается в 160 тыс. человек", - говорится в сообщении. В обеспечении порядка в местах проведения торжеств будут задействованы более 3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих, курсантов военных и юридических училищ, представителей казачества.

Центральными событиями праздника станут военный парад на площади Победы, шествие "Бессмертного полка", отдание воинских почестей павшим в годы Великой Отечественной войны у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам", являющегося одним из старейших мемориалов героям войны в стране. Завершатся тожества в 21:00 по местному времени (22:00 мск) 30 залпами салюта, звуковое сопровождение которого обеспечат орудия ЗИС-3, выпущенные в 1943 году, участвовавшие в штурме Кенигсберга и остающиеся в строю до настоящего времени.

По данным пресс-службы Балтийского флота в военном параде, репетиции которого начинаются сегодня в Калининграде, примут участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, в состав механизированной колонны включено более 60 единиц техники. В акции "Бессмертный полк", по оценкам регионального отделения Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", в Калининграде примут участие более 30 тыс. человек.

Торжественные мероприятия будут проходить в городе в течение всего дня. В городском парке Победы будут работать 14 творческих площадок. На форте номер 5 "Король Фридрих Вильгельм III" за штурм которого в апреле 1945 года 15 советских солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза, пройдет историческая реконструкция его взятия, с участием 120 участников исторических клубов и энтузиастов.