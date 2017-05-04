Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части. Кроме того, более 3 км автодорожного моста перекрыто пролетами, сообщили в информационном центре "Крымский мост".

"К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожной", - привели в информационном центре слова начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора Романа Новикова.

Отмечается, что проектом предусмотрено 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную - 288. Строители уже выполнили более 220 опор автодорожного моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу. Одновременно ведется монтаж пролетных строений, на готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части, эти работы выполнены почти на 20%.

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"И сегодня мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия. Они включают в себя подбор состава материала, испытания материалов, составление рецептов асфальтобетонных смесей. В мае-июне планируем провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых проведем испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия моста", - отметил Новиков.

Общая протяженность морских участков Крымского моста - более 6 км из 19-ти. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор, 25 из них уже готовы. "Технологически самый сложный и объемный по работам - участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор - по 95 трубосвай на каждую. Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор, на каждый требуется более 1,5 тыс. т арматуры и 6 тыс. кубометров бетона", - поделился замгендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

На технологической площадке в Керчи уже собрано более 7 тыс. т арочных пролетных строений моста из почти 10 тыс. т. В конце лета - начале осени собранные железнодорожная, а затем автодорожная арки будут перевезены к фарватеру для монтажа.

Керченский мост

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж". Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в 2019 году.