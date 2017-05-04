Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Англоязычная магистратура по изучению биоразнообразия Сибири и Арктики появилась в ТГУ

В стране
4 мая, 7:51 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 4, мая. /ТАСС

Новая программа включает в себя 23 курса от российских и зарубежных ученых

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) запустил англоязычную магистерскую программу Biodiversity ("Биоразнообразие"), в рамках которой российские и иностранные студенты будут исследовать биоразнообразие Сибири и Арктики, сообщила пресс-служба вуза.

"Образовательная программа Biodiversity будет реализована прежде всего на бескрайних просторах Сибири и Арктики, привлекательных в силу своего уникального биологического разнообразия. Магистранты получат возможность приобрести новые знания не только слушая лекции в университете, но и работая на исследовательских станциях ТГУ, например, "Актру" и "Кайбасово", входящих в международную сеть мониторинга Арктики INTERACT", - приводит пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева.

Новая программа, которой руководит итальянский ученый, сотрудник центра "Биоклимланд" ТГУ Роберто Гатти, включает в себя 23 курса от российских и зарубежных ученых. Среди них - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, координатор Циркумполярной сети арктических и высокогорных станций ScanNet-InterAct ЕС Терри Каллаган. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, он будет читать курсы очно в ТГУ и в рамках летней школы на станции "Актру".

Первый набор этого года будет состоять из 10 российских и иностранных студентов, пять мест на обучение для студентов из России - бюджетные. Выпускники программы по окончании обучения получат диплом магистра по направлению "Биология".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов
2
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
3
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
4
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
5
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
6
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама