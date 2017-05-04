Англоязычная магистратура по изучению биоразнообразия Сибири и Арктики появилась в ТГУ

Самая многочисленная колонна раритетной военной техники 9 мая пройдет на УралеНовости Урала 4 мая, 8:37
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"Международная панорама 4 мая, 8:24
"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛСпорт 4 мая, 8:24
Овечкин сказал, что делал глупые ошибки в четвертом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"Спорт 4 мая, 8:13
Реализацию жизненно необходимых медицинских изделий освободят от НДСЭкономика и бизнес 4 мая, 7:43
Капремонт по новым правилам: эксперты прогнозируют увеличение объемов и рост ценОбщество 4 мая, 7:38
В Конгрессе США потребовали усилить контроль за передвижениями российских дипломатовМеждународная панорама 4 мая, 7:23
Тренер: лидеры "Вашингтона" провалили четвертый матч серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 4 мая, 7:10
Apple намерена потратить $1 млрд на создание рабочих мест в СШАЭкономика и бизнес 4 мая, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) запустил англоязычную магистерскую программу Biodiversity ("Биоразнообразие"), в рамках которой российские и иностранные студенты будут исследовать биоразнообразие Сибири и Арктики, сообщила пресс-служба вуза.
"Образовательная программа Biodiversity будет реализована прежде всего на бескрайних просторах Сибири и Арктики, привлекательных в силу своего уникального биологического разнообразия. Магистранты получат возможность приобрести новые знания не только слушая лекции в университете, но и работая на исследовательских станциях ТГУ, например, "Актру" и "Кайбасово", входящих в международную сеть мониторинга Арктики INTERACT", - приводит пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева.
Новая программа, которой руководит итальянский ученый, сотрудник центра "Биоклимланд" ТГУ Роберто Гатти, включает в себя 23 курса от российских и зарубежных ученых. Среди них - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, координатор Циркумполярной сети арктических и высокогорных станций ScanNet-InterAct ЕС Терри Каллаган. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, он будет читать курсы очно в ТГУ и в рамках летней школы на станции "Актру".
Первый набор этого года будет состоять из 10 российских и иностранных студентов, пять мест на обучение для студентов из России - бюджетные. Выпускники программы по окончании обучения получат диплом магистра по направлению "Биология".