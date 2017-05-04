Англоязычная магистратура по изучению биоразнообразия Сибири и Арктики появилась в ТГУ

ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) запустил англоязычную магистерскую программу Biodiversity ("Биоразнообразие"), в рамках которой российские и иностранные студенты будут исследовать биоразнообразие Сибири и Арктики, сообщила пресс-служба вуза.

"Образовательная программа Biodiversity будет реализована прежде всего на бескрайних просторах Сибири и Арктики, привлекательных в силу своего уникального биологического разнообразия. Магистранты получат возможность приобрести новые знания не только слушая лекции в университете, но и работая на исследовательских станциях ТГУ, например, "Актру" и "Кайбасово", входящих в международную сеть мониторинга Арктики INTERACT", - приводит пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева.

Новая программа, которой руководит итальянский ученый, сотрудник центра "Биоклимланд" ТГУ Роберто Гатти, включает в себя 23 курса от российских и зарубежных ученых. Среди них - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, координатор Циркумполярной сети арктических и высокогорных станций ScanNet-InterAct ЕС Терри Каллаган. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, он будет читать курсы очно в ТГУ и в рамках летней школы на станции "Актру".

Первый набор этого года будет состоять из 10 российских и иностранных студентов, пять мест на обучение для студентов из России - бюджетные. Выпускники программы по окончании обучения получат диплом магистра по направлению "Биология".