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Подход основного ледохода к Архангельску ожидается после 17 часов

В стране
4 мая, 12:52 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, мая. /ТАСС

Севгидромет будет заранее оповещать о приближении густого ледохода

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Подход головы ледохода, движение которого на Северной Двине задержало ночное похолодание, к Архангельску ожидается 4 мая после 17 часов по местному времени, сообщила ТАСС начальник отдела морских и речных гидрологических прогнозов Севгидромета Елена Скрипник.

"Голова ледохода в виде среднего ледохода подойдет в Архангельск после 17 часов, ранее ожидаются отдельные поля льда", - сказала Скрипник.

Голова густого ледохода на 11 часов по местному времени находилась в районе деревни Лявли (30 км от Архангельска), от Черного Яра (20 км) в сторону города наблюдается движение крупнобитых полей. Подход местного ледохода к району железнодорожного моста в Архангельске ожидается уже к 13-14 часам. И в течение дня количество поступающего льда будет увеличиваться.

Как уточнила Скрипник, в Архангельске ожидается средний ледоход на 7-8 баллов, при котором между льдинами есть просветы. При таком ледоходе есть возможность движения буксиров, которые перевозят жителей города на островные территории. При густом ледоходе - без просветов - движение буксиров запрещено, и островные территории оказываются отрезанными от основной части города. О приближении густого ледохода Севгидромет будет оповещать заблаговременно.

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