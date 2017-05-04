Вид на жительство в РФ получат крымчане, незаконно высланные в 1940-е годы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Граждане, незаконно депортированные из Крымской АССР до Великой Отечественной войны, и их родственники, смогут получить вид на жительство в России на льготных условиях. Об этом сообщили в МВД РФ.

Преференции при получении вида на жительство имеют лица, которые сами либо их родственники (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. "Указанной категории лиц предоставляется возможность получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание при условии представления ими справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел, органами прокуратуры или судом в соответствии с законом "О реабилитации жертв политических репрессий", - говорится в сообщении МВД.

17 апреля президент РФ подписал закон "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который разработан во исполнение указа главы государства "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" в целях восстановления исторической справедливости, устранения последствий незаконной депортации с территории Крымской АССР.

В период с 1941 по 1944 год из Крыма были депортированы более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1991 году в Российской Федерации был принят закон "О реабилитации репрессированных народов". В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".