Самый большой в мире чебурек приготовят на крымско-татарском празднике "Хыдырлез"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крымские татары планируют испечь самый большой в мире чебурек на национальном празднике "Хыдырлез", который пройдет 6 мая под Бахчисараем. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Хыдырлез" - древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями и играми.
Праздник организован в соответствии с указом главы Крыма и направлен на поддержку и развитие национальных культур проживающих на полуострове народов.
В этом году ожидается рекордное число гостей "Хыдырлеза" - не менее 60 тыс.человек, в то время как в прошлом году их было порядка 50 тыс., сообщил собеседник агентства. По традиции их ожидает насыщенная концертная программа, где выступят крымско-татарские творческие коллективы.
"Изюминкой праздника станет изготовление самого большого в мире чебурека, он будет готовиться по старинному крымско-татарскому рецепту из рубленого халяльного мяса", - сказал собеседник агентства. "На чебурек будет потрачено два мешка муки, 350 литров подсолнечного масла, 20 кг фарша. Ожидаемые параметры чебурека - три метра длиной и полтора метра шириной", - уточнил Бальбек.
По его словам, "Хыдырлез" в Крыму отмечали всегда, но такой размах этот праздник приобрел только после воссоединения Крыма с Россией. "Он объединяет всех крымчан, не только крымских татар", - сказал Бальбек.
"У гостей праздника будет возможность увидеть всю палитру, весь колорит крымско-татарской культуры, познакомиться с традициями, обычаями народа", - добавил парламентарий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Крыму поздравила всех крымских татар с наступающим праздником земледелия.
"Я сердечно поздравляю всех крымчан, и особенно татар Крыма, с праздником "Хыдырлез", днем празднования весны и земледелия в Крыму", - сказала она, отметив, что проведение праздника направлено на поддержку, развитие и популяризацию национального народного творчества, сохранение самобытности, в том числе традиций и обычаев крымских татар. "Российской Федерацией традиционно подчеркивается значимость национальных обычаев, их важность и актуальность для сохранения культуры в многонациональном государстве", - отметила Захарова.
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.