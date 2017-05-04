Школьный вертолет будет доставлять детей в тундру НАО к одному из кочующих родителей

АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Вертолеты, которые отвозят учеников на каникулы в тундру в Ненецком автономном округе, будут доставлять детей к родителям и в том случае, если кочует только один из них, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Соответствующие изменения в "Порядок вывоза детей на каникулы в места кочевий их родителей" приняты администрацией НАО. Раньше "школьные вертолеты" могли доставить ребенка к месту кочевий только в том случае, если в тундре находятся оба родителя", - сказали в администрации, добавив, что изменение будет закреплено в законе округа "Об образовании".

Кампания по доставке детей на летние каникулы начнется 20 мая. Всего запланировано восемь рейсов, в том числе один резервный. Кроме окружных поселений, учеников отвезут к кочующим родителям семейной (родовой) общины "Нерута", СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) "Ерв", в тундру в районе населенных пунктов Каратайка, Шойна, Ома и Несь.

Первыми домой отправятся те ученики, которые не сдают итоговые экзамены в 9 и 11 классах. Выпускникам 2017 года бесплатный проезд домой за счет окружной казны будет обеспечен в июне после экзаменов в рамках регулярных рейсов в поселения.