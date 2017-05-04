Власти Коми опровергли факт переселения жителей в аварийные дома

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми, администрации Прилузского района и села Ношуль опровергли информацию федеральных телеканалов о переселении жителей из аварийных домов в такие же ветхие и аварийные. Сюжетом заинтересовался Следственный комитет России. В рамках начатой проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за программу переселения.

"В свое время мы настаивали на строительстве нового жилья, поскольку в Ношуле давно ничего не строилось, последний дом был сдан в 2005 году. Но и этот дом не является аварийным, и там приличные квартиры", - сказал ТАСС глава села Ношуль Сергей Елдин. По его словам, более приличного жилья в селе попросту нет, практически весь жилфонд - деревянный.

Как заявил ТАСС заместитель председателя правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, приобретенные для граждан квартиры являются благоустроенными, имеется централизованное отопление и водоснабжение. "Дома, в которых были приобретены квартиры, не являются ветхими, а тем более аварийными", - сказал Лазарев.

В районной администрации объяснили, что выбор пал на покупку готового жилья, поскольку со строительством могли не уложиться по срокам, а достойных строительных организаций в районе нет, с другими же связываться опасно, в районе есть один пример, когда новый дом сгнил еще до переселения: строители, по всей видимости, использовали некачественные сырые стройматериалы.

Вопиющий случай

Республику Коми упомянул министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

"Отдельный вопрос - качество домов для переселяемых граждан. К сожалению, есть единичные вопиющие случаи, такие как населенный пункт Белые Берега в Брянской области, в Республике Коми, еще в ряде субъектов Федерации, которыми занимаются не только мы и наши комиссии, но и правоохранительные органы. К счастью, такие случаи действительно единичные", - сказал глава Минстроя.

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми, куда обратились жители Ношуля, не желая переселяться в "ветхое жилье", отмечают нерациональное расходование средств программы в ряде случаев. "По факту один из домов в Ношуле, в котором приобретена квартира для переселенцев, официально не признан аварийным, но ему более 50 лет, это старое жилье с недостатками: кривые стены, разбитая обшивка дома снаружи, фундамент, требующий капитального ремонта, дырявая крыша, канализация, которая периодически забивается. Ну не должны людям предоставлять такое жилье", - отметил представитель ОНФ в Коми Евгений Изотов, отвечая на вопрос ТАСС.

Еще более вопиющий случай, по его словам, выявлен в поселке Елецкий Воркутинского района, где был сдан новый дом из SIP-панелей. "Это явно дома не для Крайнего севера, он весь продувается, в начале зимы там замерзли коммуникации, их пришлось менять. Мы внесли этот дом в свой реестр так называемого "нового аварийного жилья". Получен сигнал от властей Воркуты, что они с пониманием отнеслись к замечаниям и собираются все исправлять", - сообщил Изотов.

Квартиры оценивала комиссия

По словам главы Минстроя Коми Константина Лазарева, приобретаемые квартиры для переселенцев в Ношуле оценивала межведомственная комиссия, которая признала, что квартиры соответствуют предъявляемым требованиям. Районный суд в свою очередь признал обязательство граждан вселиться в приобретенные для них квартиры, поскольку они соответствуют требованиям к жилым помещениям и могут быть предоставлены для улучшения их жилищных условий.

Как отметил Лазарев, одна из причин, почему переселенцы в Ношуле не желают переезжать, - это высокая квартплата, которую придется платить за благоустроенное жиле. "В этом жилье есть централизованное отопление, водопровод и водоотведение, в связи с чем квартплата, которую необходимо будет платить, будет выше той, которую они платили, проживая в аварийном жилье. В прежнем жилье, если это вообще можно назвать жильем, коммунальные услуги отсутствовали. Но мы не можем предоставлять неблагоустроенное жилье в рамках программы переселения", - сказал Лазарев.

Особый образ жизни

Схожее мнение высказал ТАСС глава Ношуля Сергей Елдин. "Три семьи из пяти переселяемых согласились с предложенными квартирами, никаких претензий у них нет", - сказал он, отметив, что две семьи переезжать не хотят, продолжая жить в бараках 1030-х годов постройки.

"И дело вовсе не в ветхости предложенных домов. Черепановы (одна из семей - прим. ТАСС) всегда жили в бараке с печкой и туалетом на улице, платя только за электричество и дрова, такой образ жизни их устраивает. И сейчас они просят новый дом с печкой, чтобы больше ни за что не платить", - отметил он.

Он также усомнился в том, что кадры в телесюжете с осыпающейся с потолка штукатуркой и покосившимися оконными рамами сняты в квартирах, а не в местах общего пользования. "Дома не ветхие, может, внешне они выглядят так, но там ТСЖ, а не управляющая компания, сами жильцы не смотрят за внешним видом своего дома. Квартиры там приличные", - заключил Елдин.