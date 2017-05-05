Северный завоз-2017: возможное участие Росрезерва и вопросы безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Коррекция планов Северного завоза завершается в эти дни в регионах Дальнего Востока. В нынешнем году в нем впервые может принять участие Росрезерв, а также будет усовершенствована система управления Северным морским путем (СМП), чтобы обеспечить безопасность судов-участников.

В 2017 году Северный завоз начнется в июне и продлится до ноября, за это время топливо, продукты и грузы первой необходимости будут доставлены сухопутными, воздушными, морскими и речными путями в труднодоступные территории, где живет чуть менее 3 млн человек, и которые находятся в 25 субъектах страны. В навигацию 2016 года водным транспортом в удаленные районы Крайнего Севера доставили более 21 млн тонн грузов.

По данным проектного офиса "Северный завоз", в 2016 году на кампанию Северного завоза из разных источников было выделено почти 110 млрд рублей без учета расходов крупных компаний и военных, так как данные о них не разглашаются. О том, как будет проходить Северный завоз-2017, какие проблемы в ходе него возникают и как их можно преодолеть, рассказали ТАСС эксперты и ученые.

Участие Росрезерва и безопасность судов

Специалисты работают над системой управления Северным морским путем и механизмами дозаправки судов, следующих по его трассам, чтобы обеспечить безопасность морского транспорта, который участвует в Северном завозе, рассказала ТАСС руководитель проектного офиса "Северный завоз" Юлия Зворыкина.

"В настоящее время по поручению президента России Владимира Путина прорабатываются предложения по совершенствованию системы управления Северным морским путем, где будут предусмотрены меры по контролю, предотвращению ситуаций, подобных прошлогодней. Ответственным определен Минтранс России. Также прорабатываются дополнительные механизмы по гарантированному обеспечению возможностей дозаправки топливом судов, следующих по трассам СМП", - рассказала Зворыкина.

Речь идет о ледоколе "Капитан Драницын" и сухогрузах "Синегорск" и "Иоганн Махмасталь", которые пришлось оставить на зимовку в Певеке. Из-за сложной ледовой обстановки суда не смогли покинуть пределов Чаунской губы после того, как доставили из Архангельска строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

В целом, по словам Зворыкиной, назрела острая необходимость наладить мониторинг грузопотоков в районы Северного завоза; это позволило бы оптимизировать парк транспортных средств, обеспечить безопасность поставок и улучшить логистику в целом. Еще одним новшеством, по словам собеседницы агентства, может стать участие в Северном завозе Росрезерва. Оно стало возможным после того, как в начале 2017 года расширился список товаров, для закупки и доставки которых в рамках Северного завоза могут предоставляться бюджетные кредиты.

"Расширение перечня создает нормативную основу для привлечения ресурсов Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) для реализации программ Северного завоза, поскольку 11 из 22 позиций продукции Северного завоза есть в наличии на его предприятиях. В настоящее время по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина заинтересованными министерствами и ведомствами прорабатывается вопрос о механизмах участия Росрезерва в мероприятиях Северного завоза, производится оценка целесообразности создания дополнительных пунктов складирования", - отметила собеседница агентства.

Северный завоз-2017

Грузовые суда FESCO ледового класса будут участвовать в Северном завозе в 2017 году, они в основном будут выполнять перевозки в порт Певек и работать в Арктике, в том числе доставляя грузы на необорудованный берег с помощью самоходных барж и тракторов, сообщили корр. ТАСС в пресс- службе транспортной группы.

"В Северном завозе 2017 года будут задействованы грузовые суда FESCO ледового класса: лесовоз "Абакан" и универсальные многоцелевые сухогрузы "ФЕСКО Певек", "ФЕСКО Посьет", "ФЕСКО Приморье", "ФЕСКО Пионер". Также в этом году FESCO планирует осуществлять перевозки с запада на восток по трассе СМП с помощью дизель-электрохода "Василий Головнин". Суда, работающие в период летней навигации на Севморпути, проходят специальную подготовку, учитывающую все риски работы на севере. Номенклатура перевозимых грузов, помимо генеральных, включает оборудование и технику для промышленности северных регионов", - сообщили в пресс- службе FESCO.

Кроме этого, с 12 июня в рамках летней навигации заработает контейнерная линия FESCO Anadyr Direct Line, в рамках которой контейнеровозы "Капитан Сергиевский" и "Капитан Кремс" выполнят заходы в порты Владивосток, Анадырь, Эгвекинот. Пока запланировано 6 таких рейсов. Также в 2017 году компания планирует принять участие в проектах по доставке грузов в западный район Арктики и по трассе СМП.

Транспортная группа FESCO - традиционный участник летней навигации в восточном секторе Арктики. В 2016 году, когда северный завоз продолжался с 18 июля по 25 ноября, ледокол "Адмирал Макаров" и транспортные суда "ФЕСКО Певек" и "ФЕСКО Приморье" обеспечили проводку 31 судна, которые завезли в порты и порт-пункты Чукотки и Севморпути 78 тысяч тонн контейнеров грузов.

Проблемы Северного завоза

Северный завоз сопровождается рядом проблем из-за нестабильной навигации на реках, часто укороченной из-за капризов природы, мелководья, изношенного флота. Решить их можно, развивая портовую инфраструктуру Севморпути. По оценкам экспертов, такие работы могут обойтись в сумму до 1,5 трлн рублей.

"Северный морской путь - одно из самых перспективных направлений в современной российской логистике - позволит ощутимо поддержать в том числе и программы северного завоза. Кроме того, функционирование арктической морской транспортной системы сможет дать синергетический эффект для развития смежных отраслей, а также стимулировать развитие инфраструктуры в российских регионах, расположенных вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Но для этого требуется существенная модернизация всей портовой инфраструктуры на трассе СМП, требующая колоссальных вложений. Счет идет на сотни миллиардов рублей, по разным источникам - от 300-350 млрд до 1,5 трлн рублей", - сообщил ТАСС доцент кафедры экономики и организации производства Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виталий Животов.

Мнения о том, что СМП необходимо развивать, придерживается и Юлия Зворыкина. По ее словам, потенциал Северного морского пути для Северного завоза используется не в полной мере.

"К сожалению, под влиянием целого ряда факторов, таких как устаревание флота река-море, отставание в формировании инфраструктуры водного транспорта Крайнего Севера, недостаточное развитие современных систем гражданской связи, позволяющих использовать преимущества новых технологий логистики, привели к переводу грузов на автомобильный транспорт, несмотря на то, что он более чем в два раза дороже и оказывает негативное воздействие на чувствительную природу Арктики. Российский бизнес проявляет большой интерес к возможности коммерческого использования СМП. Примером может служить проект создания судоходной арктической линии Мурманск - Петропавловск-Камчатский", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в рамках этой линии планируется открыть регулярные круглогодичные линейные грузоперевозки по маршруту Мурманск - Петропавловск-Камчатский и обратно с возможными заходами в промежуточные порты. В 2017-2018 гг. запланированы экспериментальные рейсы, чтобы на практике отработать условия функционирования линии и оценить реальную грузовую базу.