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Власти Севастополя закупят 90 квартир переселенцам из аварийного жилья

В стране
5 мая, 13:40 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, мая. /ТАСС

Квартиры также получат дети-сироты и ветераны Великой Отечественной войны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя, где жилищный фонд был почти полностью изношен к моменту возвращения Крыма в состав России, в 2017 году планируют приобрести около 90 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Кроме того, квартиры получат дети-сироты и ветераны Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС врио губернатора Дмитрий Овсянников.

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"В этом году планируется закупить порядка 90 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Как и в прошлом году, 20 многодетных семей получат субсидии, с помощью которых смогут улучшить свои жилищные условия. Стараемся обеспечить квартирами и детей-сирот. В прошлом году на эти цели было выделено 24 квартиры, в этом - 27", - сказал Овсянников.

По его словам, также в этом году ключи от квартир получат 12 ветеранов (годом ранее - 10). "Так сложилось, что в Севастополе показатель обеспеченности жильем на одного человека составляет лишь 17 кв. м. Для сравнения: в ЮФО - свыше 23, в среднем по России - более 24 кв. м. Очередь на социальное жилье насчитывает свыше 13 тыс. человек, поэтому переселение из аварийного жилья, помощь в улучшении жилищных условий севастопольцев - одна из стратегических задач на ближайшие годы", - подчеркнул врио губернатора.

Региональная программа переселения из аварийного жилья стоимостью 600 млн рублей (из них 330 млн рублей - федеральный бюджет) была запущена в августе 2014 года. В ее рамках в течение 2015-2016 гг. планировалось переселить из аварийного и ветхого жилья 238 семей.

"В 2016 году темпы реализации программы существенно ускорились - правительством Севастополя было приобретено 226 квартир переселенцам из аварийного жилья", - рассказали в пресс-службе правительства.

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