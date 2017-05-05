Для предпринимателей в регионах СКФО проведут бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ"

ПЯТИГОРСК, 5 мая. /ТАСС/. Серию бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" проведут для предпринимателей регионов Северного Кавказа с 16 мая по 16 июня 2017 года. Потенциальные инвесторы смогут принять участие в панельных дискуссиях, "круглых столах" и деловых встречах, сообщает пресс-служба АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК).

"Бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" пройдут с 16 мая по 16 июля года во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении. Первое мероприятие пройдет в Черкесске 16 мая в рамках Первого инвестиционного форума Карачаево-Черкесии.

Сессии будут организованы в формате однодневных конференций. В программе: панельные дискуссии, "круглые столы" по вопросам развития экономики, деловые встречи, награждение руководителей компаний, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие Северного Кавказа. Участие в сессиях будет бесплатным. Мероприятия посетят также представители руководства и сотрудники Минкавказа России, АО "КРСК", региональных и муниципальных органов власти.

В пресс-службе КРСК добавили, что сессии для предпринимателей - это продолжение пилотного проекта Минкавказа России - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ!", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы РФ "Развития Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.